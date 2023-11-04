Энрике о 3:0 с «Монпелье»: «Хорошо, что мы забили с первого же момента – это нас немного успокоило»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Монпелье Луис Энрике Футбол

Луис Энрике подвел итоги матча с «Монпелье» (3:0) в Лиге 1.

– Вы довольны содержанием игры?

– Несомненно. Думаю, я увидел самого нарядного соперника на «Парк де Пренс». Мне очень нравится «Монпелье», у них мастеровитые игроки, против них трудно найти свободные зоны.

Хорошо, что мы забили с первого же момента – это нас немного успокоило, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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