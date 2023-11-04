«ПСЖ» выиграл 5 матчей подряд, забив по 3 гола в каждом из них. Дальше – «Милан»
«ПСЖ» продлил победную серию до 5 игр.
Сегодня команда Луиса Энрике разгромила «Монпелье» (3:0) в 11-м туре чемпионата Франции. Ранее она обыграла «Ренн», «Страсбур», «Милан» и «Брест».
Примечательно, что в каждом из этих матчей парижане забили по три гола.
В следующем матче «ПСЖ» вновь встретится с «Миланом» в Лиге чемпионов – это произойдет 7 ноября.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Энрике не тренер🐓
Пусть 99% владеет мячом, что толку🐓