17-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ

Уоррен Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ.

Хавбек « » отличился в игре группового этапа с «Миланом» (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня.

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