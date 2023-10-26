17-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ
Уоррен Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ.
Хавбек «ПСЖ» отличился в игре группового этапа с «Миланом» (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня.
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Майк Меньян
Адриен Рабьо
Альфонс Ареоля
Мамаду Сако
Маттео Гендузи
Кристофер Нкунку
Мусса Диаби
Преснель Кимпембе
Ясин Адли
Колин Дагба
Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )