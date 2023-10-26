17-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ

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Уоррен Заир-Эмери – самый молодой игрок в XXI веке с 2 ассистами в матче ЛЧ.

Хавбек «ПСЖ» отличился в игре группового этапа с «Миланом» (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня.

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23 комментария

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Давид Agabekyan
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему кстати о нём не говорят так, как о Ямале? Страшно Ламина на год, и уже второй сезон часто играет в ПСЖ
Потому что академия ПСЖ не так распиарена как Ла Масия
+61
-11
+50
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Айнура Ахметова
Ответ Кирилл
А можете назвать известных выпускников академии ПСЖ последних лет ? Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )
Кингсли Коман
Майк Меньян
Адриен Рабьо
Альфонс Ареоля
Мамаду Сако
Маттео Гендузи
Кристофер Нкунку
Мусса Диаби
Преснель Кимпембе
Ясин Адли
Колин Дагба
+45
-1
+44
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Johnie
Тренеришка и здесь "руку" приложил
+26
-2
+24
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Фёдор Кузнецов
Почему кстати о нём не говорят так, как о Ямале? Страшно Ламина на год, и уже второй сезон часто играет в ПСЖ
+29
-6
+23
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кирилл
А можете назвать известных выпускников академии ПСЖ последних лет ? Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )
Диаби из Виллы, Нкунку,Коман, Рабьо, Кимпембе, Меньян, и ещё с десяток средних игроков из топ лиш по типу Иконе и Ареоля
+19
-2
+17
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Аман Асылбек
Ответ Кирилл
А можете назвать известных выпускников академии ПСЖ последних лет ? Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )
Нкунку воспитанник ПСЖ. Диаби который за Астон Виллу играет, тоже кажется их воспитанник.
+8
0
+8
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Трент Резнор
ПСЖ выращивает своего Беллингема
+8
-1
+7
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Вячеслав Тотров
Будущая суперзвезда.хотя уже сейчас уровень у него очень высокий
+6
0
+6
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Бегис
ему точно 17? вчера в стыках твердо держался на ногах, скорее от него отлетали мужики
+6
0
+6
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cassioo
Игрочишка)
+7
-2
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Кирилл
А можете назвать известных выпускников академии ПСЖ последних лет ? Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )
Меньян, Коман, Нкунку, Гендузи, Рабьо, Диаби. Всё добротные классные игроки. Меньян, Коман и Нкунку даже топы
+2
0
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Кирилл Голивец
Ответ Johnie
Тренеришка и здесь "руку" приложил
взяв себе конголезский псевдоним)))
+2
-1
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Максим Столбов
Реал: МММ какой игрок, но ну его нахрен и этот ПСЖ.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кирилл Голивец
взяв себе конголезский псевдоним)))
Это сын Эмери
+4
-4
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Кирилл
Ответ Давид Agabekyan
Потому что академия ПСЖ не так распиарена как Ла Масия
А можете назвать известных выпускников академии ПСЖ последних лет ?

Честно, не слежу за ПСЖ совсем и стало интересно услышать их имена чтобы сравнить с выпускниками Ла Масии )
+5
-5
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Давид Agabekyan
Потому что академия ПСЖ не так распиарена как Ла Масия
И ЛЧ не брали (
+1
-1
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Айнура Ахметова
Кингсли Коман Майк Меньян Адриен Рабьо Альфонс Ареоля Мамаду Сако Маттео Гендузи Кристофер Нкунку Мусса Диаби Преснель Кимпембе Ясин Адли Колин Дагба
Какие-то афросереднячки
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Yunus Dagalaev
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
еще Менди, который в реале гонял
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