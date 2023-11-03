«Ман Сити» предложил «Ювентусу» подписать Филлипса (Calciomercato)

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«Манчестер Сити» надеется, что Кэлвин Филлипс переедет в Италию в январе.

Как утверждает Calciomercato, «горожане» предлагают подписать хавбека различным клубам, и «Ювентус» находится в их числе.

Туринцы ищут полузащитника и изучают английского игрока, однако на данный момент особого интереса он у менеджмента «бьянконери» не вызывает.

В текущем сезоне Филлипс провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Алксандр Гадюшкин
А зачем телевизору уходить, ещё 5 лет контракта, 27 лет, зп ему такую как сейчас никто никогда теперь не предложит
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Waititi
Ответ RSM-1930
Абсолютно бездарный футболист, непонятно как его в сборную вызывают
Посмотри на МЮ и поймешь как его вызывают 🤣🤣🤣
+1
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Кокич
Изменим жизнь к лучшему ©
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
за 5-ку старушка согласится
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Amalfitano
Они там в МС большие шутники. Вряд ли Юве сейчас в состоянии купить кого-то дорогого.
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Барберис
Ювентус предложил МС Рабьо.
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Waititi
Ливерпулю больше всех необходима эта собака в центр.
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