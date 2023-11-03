«Ман Сити» предложил «Ювентусу» подписать Филлипса (Calciomercato)
«Манчестер Сити» надеется, что Кэлвин Филлипс переедет в Италию в январе.
Как утверждает Calciomercato, «горожане» предлагают подписать хавбека различным клубам, и «Ювентус» находится в их числе.
Туринцы ищут полузащитника и изучают английского игрока, однако на данный момент особого интереса он у менеджмента «бьянконери» не вызывает.
В текущем сезоне Филлипс провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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