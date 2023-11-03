Мангаля – худший трансфер в истории «Ман Сити» по версии FourFourTwo. Жо – 5-й, Менди – 6-й, Робиньо – 12-й
Худшим трансфером в истории «Манчестер Сити» назван Элиаким Мангаля.
Защитник, приобретенный в 2014 году, занял первое место в списке самых неудачных сделок клуба, составленном FourFourTwo.
Всего в рейтинге 33 пункта. Первая десятка выглядит так:
1. Элиаким Мангаля, из «Порту» в 2014 году.
2. Вилфрид Бони, из «Суонси» в 2015 году.
3. Джек Родуэлл, из «Эвертона» в 2012 году.
4. Бенджамин Мварувари, из «Портсмута» в 2008 году.
5. Жо, из ЦСКА в 2008 году.
6. Бенжамен Менди, из «Монако» в 2017 году.
7. Мартин Демичелис, из «Атлетико» в 2013 году.
8. Роке Санта Крус, из «Блэкберна» в 2009 году.
9. Георгиос Самарас, из «Херенвена» в 2006 году.
10. Джером Боатенг, из «Гамбурга» в 2010 году.
Робиньо занял 12-е место, Стефан Савич – 17-е, Стеван Йоветич – 23-е, Дуглас Майкон – 30-е, Эммануэль Адебайор – 31-е, Клаудио Браво – 32-е, Кэлвин Филлипс – 33-е.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Демичелис - медленный, как задница, и постоянно ошибавшийся. До сих пор помню, как его Рэшфорд развалил в первом своем дерби.