Мангаля – худший трансфер в истории «Ман Сити» по версии FourFourTwo. Жо – 5-й, Менди – 6-й, Робиньо – 12-й

Худшим трансфером в истории «Манчестер Сити» назван Элиаким Мангаля.

Защитник, приобретенный в 2014 году, занял первое место в списке самых неудачных сделок клуба, составленном FourFourTwo.

Всего в рейтинге 33 пункта. Первая десятка выглядит так:

1. , из «Порту» в 2014 году.

2. , из «Суонси» в 2015 году.

3. , из «Эвертона» в 2012 году.

4. , из «Портсмута» в 2008 году.

5. Жо, из ЦСКА в 2008 году.

6. , из «Монако» в 2017 году.

7. Мартин Демичелис, из «Атлетико» в 2013 году.

8. Роке Санта Крус, из «Блэкберна» в 2009 году.

9. Георгиос Самарас, из «Херенвена» в 2006 году.

10. Джером Боатенг, из «Гамбурга» в 2010 году.

Робиньо занял 12-е место, Стефан Савич – 17-е, Стеван Йоветич – 23-е, Дуглас Майкон – 30-е, Эммануэль Адебайор – 31-е, Клаудио Браво – 32-е, Кэлвин Филлипс – 33-е.

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