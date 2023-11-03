Мангаля – худший трансфер в истории «Ман Сити» по версии FourFourTwo. Жо – 5-й, Менди – 6-й, Робиньо – 12-й

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Худшим трансфером в истории «Манчестер Сити» назван Элиаким Мангаля.

Защитник, приобретенный в 2014 году, занял первое место в списке самых неудачных сделок клуба, составленном FourFourTwo.

Всего в рейтинге 33 пункта. Первая десятка выглядит так:

1. Элиаким Мангаля, из «Порту» в 2014 году.

2. Вилфрид Бони, из «Суонси» в 2015 году.

3. Джек Родуэлл, из «Эвертона» в 2012 году.

4. Бенджамин Мварувари, из «Портсмута» в 2008 году.

5. Жо, из ЦСКА в 2008 году.

6. Бенжамен Менди, из «Монако» в 2017 году.

7. Мартин Демичелис, из «Атлетико» в 2013 году.

8. Роке Санта Крус, из «Блэкберна» в 2009 году.

9. Георгиос Самарас, из «Херенвена» в 2006 году.

10. Джером Боатенг, из «Гамбурга» в 2010 году.

Робиньо занял 12-е место, Стефан Савич – 17-е, Стеван Йоветич – 23-е, Дуглас Майкон – 30-е, Эммануэль Адебайор – 31-е, Клаудио Браво – 32-е, Кэлвин Филлипс – 33-е.

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16 комментариев

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Зверёк
Демичелис вроде свои деньги нормально отработал,да и Менди до дисквы неплохо играл
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Streetbor
Кэлвин Филлипс только пришел, а уже в списке худших. Могли бы округлить до 30 футболистов или это стёб над короткой трансферной историей Сити 🤷‍♂️
+4
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+2
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soda overdose
Нолито и Негредо есть в списке?
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Кенигсбергер
Ответ Зверёк
Демичелис вроде свои деньги нормально отработал,да и Менди до дисквы неплохо играл
Менди только в одном сезоне сыграл хотя бы в половине матчей лиги. Ну такое.
Демичелис - медленный, как задница, и постоянно ошибавшийся. До сих пор помню, как его Рэшфорд развалил в первом своем дерби.
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Жирный Лукаку
Эх, как же я бомбил с того, что тогда Робиньо выбрал Сити, а не Челси
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№7
если посмотреть последние годы то трансферная политика не такая уж плохая
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кuraakula belov
Каким образом Филлипс стал 33м?) они что верят что у него ещё будет шанс в сити? Это самый провальный трансфер АПЛ последних лет 5 наверное, взяли основного опорника сборной за £49 млн, который в АПЛ за полтора сезона 360 минут провёл
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JENNINGS
Ответ Жирный Лукаку
Эх, как же я бомбил с того, что тогда Робиньо выбрал Сити, а не Челси
Он же сам говорил, что думал, что едет в «Юнайтед», о существовании 2го клуба в Манчестере он не знал )))
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Человек1991
Робиньо и Жо помню зажигали порой в связке ))
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Антон Фалафель
Мварувари зовут Бенджани а не Бенджамин.
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Руслан Арапханов
Ответ Waititi
Зачем Менди сюда пихать если его тупая система наказала за то чего не совершал. Спортс что то курят.
Спортс причём? Не их список.
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Ahilles
Ответ Streetbor
Кэлвин Филлипс только пришел, а уже в списке худших. Могли бы округлить до 30 футболистов или это стёб над короткой трансферной историей Сити 🤷‍♂️
почти полтора года прошло, а он не играет практически
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Эксперимент
Ответ Streetbor
Кэлвин Филлипс только пришел, а уже в списке худших. Могли бы округлить до 30 футболистов или это стёб над короткой трансферной историей Сити 🤷‍♂️
Так у Сити не было денег на трансферы до шейхов
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Street Fighter
Ответ soda overdose
Нолито и Негредо есть в списке?
Какой Негредо? Негредо один из ключевых игроков команде в чемпионском сезоне 10 лет назад
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