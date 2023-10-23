Тоттенхэм — Челси: прогноз на матч 6 ноября 2023, АПЛ

6 ноября 2023 года в Лондоне состоится матч 11 тура английского чемпионата. «Тоттенхэм» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» будет принимать «Челси». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с англичанином Майклом Оливером.

Один из центральных матчей тура АПЛ будет сыгран позже остальных игр чемпионата. Это будет дерби двух непримиримых соперников из Лондона и заруба обещает быть на должном уровне. Сможет ли «Челси» нанести первое поражение в сезоне «Тоттенхэму», либо же потерпит очередную неудачу, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (0), ТМ (3,5).

Тоттенхэм

Для «Тоттенхэма» прошлый сезон в АПЛ выдался неудачным и они даже не попали в ТОП-7, чтобы сыграть в текущем году в еврокубках. По итогу они тогда финишировали восьмыми и в свою копилку положили 60 очков в 38 сыгранных матчах. Всего лишь 1 очко их разделило от седьмой «Астон Виллы» и 2 балла от шестого «Брайтона». Но удалось преуспеть в борьбе за 8 строчку с «Брэдфордом», который набрал на 1 балл по итогу меньше. В атаке в прошлом сезоне все складывалось довольно неплохо, о чем говорят 70 забитых мячей в 38 турах, что является пятым показателем в лиге. Но вот игра команды в обороне оставляла желать лучшего и пропустили тогда лондонцы 63 гола и это лишь 15 показатель в АПЛ из 20 команд.

«Тоттенхэм» в текущем году провел довольно плотную трансферную работу и в состав удалось подписать следующих игроков: Джонсона из «Ноттингэма», Мэддисона из «Лестера», Порро из «Спортинга», Ван де Вена из «Вольфсбурга», Кулусевски из «Ювентуса», Висарио из «Эмполи», Велиза из «Росарио», Филлипса из «Блэкберна», Соломона из «Шахтера Д».

А вот потеряли лондонцы в текущем году, лидера своих атак последних нескольких лет – Харри Кейна, которого продали за 95 млн. евро в «Баварию». Также ушли из команды: Винкс, ушедший в «Лестер», Дэвинсон Санчез в «Галатасарай» и Моура в «Сан-Паулу».

В текущем сезоне Чемпионата Англии «Тоттенхэм» выдал отличнейший старт и на данный момент лидирует в таблице, имея в активе 26 баллов. В 10 сыгранных турах им удалось выиграть 8 матчей и забить 22 мяча, большинство из которых (8) на счету у Сон Хын Мина. На 2 очка сейчас команда опережает вторых: «Арсенал» и «Манчестер Сити». В 4 матчах кряду в АПЛ лондонцам удается побеждать, в матче 7 тура они в упорнейшей встрече обыграли «Ливерпуль» (2:1), где долгое время играли в большинстве, но дожать соперника получилось лишь на 96 минуте встречи, когда в свои ворота мяч срезал Матип.

А в последнем сыгранном 10 туре АПЛ «Тоттенхэму» удалось в непростом матче одержать викторию (2:1). Хоть в этом матче гости на порядок больше времени владели мячом, по-настоящему опасных моментов им удалось создать не так уж много.

Результаты «Тоттенхэма» в 5 последних сыгранных матчах:

27.10.23 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1: 2 ;

1: ; 23.10.23 «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 2 :0;

— «Фулхэм» :0; 07.10.23 «Лутон Таун» — «Тоттенхэм» 0: 1 ;

0: ; 30.09.23 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 2 :1;

— «Ливерпуль» :1; 24.09.23 «Арсенал» — «Тоттенхэм» 2:2.

Интересные статические факты «Тоттенхэма»:

Команда не проигрывает в основное время матча в 11 встречах кряду, победив при этом в 8;

Сейчас идет серия из 4 побед;

Последние 5 матчей в качестве хозяев для клуба были победными;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем 2 мяча, пропуская при этом в среднем 1 гол;

В 2 из 3 последних играх «шпор» не забивают обе команды;

В 4 последних матчах лондонцев ни разу не было забито обоими оппонентами 4 и более мяча за игру.

В 27 последних встречах команда отличается минимум одним голом.

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Челси

«Челси» в прошлом сезоне АПЛ был сам на себя не похож и по итогу оказался во второй половине таблицы, заняв 12 строчку в турнирной таблице. Всего же им удалось набрать 44 балла в 38 сыгранных турах и одержать всего 11 побед. Этот результат не позволил им сыграть в текущем году в еврокубках, да и до зоны вылета по итогу оказался отрыв всего в 10 очков. А вот до еврокубковой ТОП-7 лондонцы по итогу отстали на 17 баллов. В атаке у лондонцев игра вообще не заладилась в прошлом сезоне и всего лишь 38 забитых мячей на их счету в 38 матчах, что является 15 показателем в прошлом первенстве АПЛ. Когда как в обороне все было неплохо и их 47 пропущенных мячей – это 7 показатель в чемпионате.

«Челси» в текущем году просто взорвали трансферный рынок и сильно обновили свой игровой состав. В свои ряды им удалось подписать следующих игроков: Мойзеса Кайседо и Роберта Санчеса из «Брайтона», Ромео Лавиа из «Саутгемптона», Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцига», Кола Палмера из «Манчестер Сити», Аксель Дисаси из «Монако», Николаса Джэксона из «Вильярреала», Леслей Угочукву из «Ренна», Дейвида Вашингтона и Анжело из «Сантоса», Джордже Петровича из «Нью-Инглэнд» и Диего Морейру из «Бенфики Б».

Покинуло команду также большое количество футболистов, среди которых: Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди, Рубен Лофтус-Чик, Этан Ампаду, Калум Хадсон-Одои, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Тиму Бакайоко, Абдул Рахман Баба и Нголо Канте.

В новом сезоне английского чемпионата «Челси» пока тоже лихорадит и не может найти уже долгое время свою игру. Они располагаются сейчас на 11 строчке в таблице и имеют в своем активе 12 баллов после 10 сыгранных туров. Таблица в серединке сейчас достаточно плотная и от шестого «Ньюкасла» отставание всего в 5 очков. При этом и шестнадцатый «Ноттингем Форест» имеет всего на 2 балла меньше. На данный момент у лондонцев 13 забитых мячей и 11 пропущенных голов.

Если в рамках 7 и 8 тура лондонцам удалось одержать победы, то вот в 9 туре удалось положить в копилку лишь 1 балл в матче с «Арсеналом» (2:2), хотя до 77 минуты встречи удалось везти в счете (2:0), но провалив концовку соперник смог выровнять игру и разойтись в мировую. А в последнем сыгранном 10 туре случился домашний проигрыш от «Брентфорда» (0:2) при достаточно равной игре обеих команд.

А последний сыгранный матч был у «Челси» в рамках Кубка английской лиги, где им удалось обыграть «Блэкберн» (2:0), забив по голу в каждом из таймов и уверенно контролировать игру.

Результаты «Челси» в пяти последних сыгранных матчах:

01.11.23 «Челси» — «Блэкберн» 2 :0;

— «Блэкберн» :0; 28.10.23 «Челси» — «Брентфорд» 0: 2 ;

0: ; 21.10.23 «Челси» — «Арсенал» 2:2;

07.10.23 «Бернли» — «Челси» 1: 4 ;

1: ; 02.10.23 «Фулхэм» — «Челси» 0:2.

Интересные статические факты «Челси»:

В 6 последних матчах всего лишь 1 проигры и при этом 4 победы в активе;

В последних 2 сыгранных гостевых матчах были виктории;

В 5 из 6 последних встречах удавалось забивать голы оппонентам;

В 7 из 9 последних встречах «синих» не забивают обе команды;

В 5 последних матчах команда в среднем забивает 2 гола, пропуская 1 мяч;

В 8 из 10 последних матчах было забито 3 и менее голов за игру обеими командами.

Тоттенхэм – Челси: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 176 матчей. Большинство встреч, а именно 77, закончилось победой «Челси», у «Тоттенхэма» же на счету 55 викторий. А 44 поединка закончились ничейным результатом.

«Тоттенхэм» в этих матчах забивал в среднем 1.39 голов (244 мяча), а «Челси» 1.55 голов (272 мяча).

Самый разгромный счет в этих очных встречах был (5:0) на стороне «Тоттенхэма». А самая разгромная виктория «Челси» была со счетом (6:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

26.02.23 «Тоттенхэм» – «Челси» ( 2 :0).

– «Челси» ( :0). 14.08.22 «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

23.01.22 «Челси» – «Тоттенхэм» ( 2 :0).

– «Тоттенхэм» ( :0). 12.01.22 «Тоттенхэм» – «Челси» (0: 1 ).

(0: ). 05.01.22 «Челси» – «Тоттенхэм» (2:0).

«Челси» в 4 из 5 последних встречах не проигрывал «Тоттенхэму», но уступил им в последней сыгранной очной встрече в 2023 году. При этом в 3 из 5 раз викторию праздновал «Челси».

В 5 из 6 последних матчах обе команды не забивали друг другу и лишь 1 раз в этих встречах пробивался тотал в 2.5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Тоттенхэм – Челси

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Тоттенхэм», с существенной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Тоттенхэма» — 2.13;

Ничья — 3.73;

Победа «Челси» — 3.33;

1X — 1.34;

12 — 1.29;

X2 — 1.74;

Ф1 (0) — 1.59;

Ф2 (0) — 2.44;

ТБ (2,5) — 1.72;

ТМ (2,5) — 2.18;

ТМ (3,5) — 1.47;

ОЗ (да) — 1.60;

ОЗ (нет) — 2.37.

«Тоттенхэм» неплохо усилился в текущем году, несмотря на то что потерял Харри Кейна. Команда выдает очень хороший старт сезона, что уже давненько такого не было, что в 10 первых турах они шли без поражений. В команде сейчас хорошая химия и и их игра сейчас радует глаз.

«Челси» же стартовал в текущем сезоне АПЛ невзрачно и с прошлого сезона все еще не может отойти, находясь во второй половине таблицы. В команде сейчас серьезная перестройка, отсюда и их нестабильные результаты и порой невзрачная игра.

Думаю, что в этой встрече хорошим вариантом будет взять ставку на Ф1 (0), с подстраховкой ставки на случай ничьи хозяев, тем более что дают очень хороший коэффициент — 1.59.

В последних поединках соперников можно проследить не совсем большую результативность в большинстве случаев, да и в 5 последних очных встречах команд лишь 1 раз было забито более 2 мячей. Здесь можно заключить пари на ТМ (3,5), за довольно неплохой коэффициент 1.47.

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