Где смотреть Тоттенхэм – Челси, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 6 ноября

В понедельник, 6 ноября, сыграют Тоттенхэм и Челси в 11 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Челси

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси

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