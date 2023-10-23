Где смотреть Тоттенхэм – Челси, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 6 ноября
В понедельник, 6 ноября, сыграют Тоттенхэм и Челси в 11 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Челси
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси
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