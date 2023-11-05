Фиорентина — Ювентус прогноз, ставки и коэффициенты на матч 05.11.2023, Серия А

Все ведущие чемпионаты на старте сезона радуют конкурентной и непредсказуемой борьбой. Италия и Серия А не исключение. В 11 туре здесь состоится сразу два матча, которые претендуют на звание центрального. «Аталанта», которая поднялась на четвертое место будет принимать миланский «Интер», а шестая команда чемпионата «Фиорентина» примет на своем поле туринский «Ювентус». От этих поединков во многом будет зависеть, произойдет ли смена лидера. Матчи «фиалок» с бьянконери имеют свою подоплеку. Вполне можно сказать, что в последнее время команда из Флоренции является официальным поставщиком своих лучших игроков в Турин. Федерико Кьеза представляется неотъемлемой частью Старой Синьоры, но именно из «Фиорентины» он переехал на север Италии. Затем тот же путь проделал лучший на тот момент бомбардир Серии А Душан Влахович.

Болельщики уже не раз высказывали свое недовольство по этому поводу, но что толку. Ничего личного, просто бизнес. Разумеется с таким подходом рассчитывать на что-то более серьезное, чем выход в Лигу Конференций сложно. Вообще, там должен был играть «Ювентус», команда стала седьмой в чемпионате, но черно-белых весь прошлый сезон сопровождали тридцать три несчастья, и в итоге их лишили права принимать участие в еврокубках. Таким образом «Фиорентина» стала играть в двух турнирах и расходовать силы. К тому же условные «Чукарички» так себе раздражитель. Славы не добудешь, а в случае потери очков, заклюют в прессе, да и тиффози будут крайне недовольны. Предстоящий матч будет во многом принципиальным. Он состоится на стадионе Артемио Франки, начало в 21:45 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 2,5

Матч против «Ювентуса» будет для «фиалок» принципиальным не потому что встречаться придется с многолетними лидерами итальянского футбола и даже не потому что между болельщиками команд установились напряженные отношения. Просто сейчас каждый матч для подопечных Винченцо Итальяно и самого главного тренера очень важен. В прошлом сезоне наставник и его команда получила массу комплиментов за умение прессинговать, за правильные тактические построения и за раскрытие по-новому некоторых игроков. Все это нужно подтверждать и сейчас, но теперь к «Фиорентине» Итальяно многие смогли приспособиться.

Да и сама команда то покажет отличный результат, то будто впадет в кому. Взять последние несколько туров. «Фиалки» едут в Наполи и выдают отличную игру против чемпиона. Возвращаются с победой и в следующем туре на своем поле уступают аутсайдеру «Эмполи». Пусть это и было тосканское дерби или, как его еще называют «Дерби реки Арно». В минувшем туре в Риме и вовсе произошел несчастный случай, когда на последней минуте компенсированного времени удар головой игрока «Лацио» Матиаса Весино пришелся в руку Николы Миленковича — пенальти, год и второе поражение подряд.

Поэтому «Ювентус» или кто-то другой, но «Фиорентине» нужно набирать очки. Тут еще и в Лиге Конференций не очень повезло с соперниками. Сначала были сложности с выходом в групповой этап. Венский «Рапид» удалось пройти за счет победы на своем поле, в Австрии матч закончился поражением. В группе две ничьи против крепких «Ференцвароша» и «Генка» и до выхода в плей-офф далеко. Перед вами результаты пяти последних матчей «Фиорентины».

Серия А. 30.10.2023, «Лацио» — «Фиорентина» — 1 : 0

Лига Конференций. 26.10.2023, «Фиорентина» — «Чукарички» — 6 : 0

Серия А. 23.10.2023, «Фиорентина» — «Эмполи» — 0 : 2

Серия А. 08.10.2023, «Наполи» — «Фиорентина» — 1 : 3

Лига Конференций. 05.10.2023, «Фиорентина» — «Ференцварош» — 2 : 2

Факты и цифры

Успехи «Фиорентины» в чемпионате Италии пришлись на послевоенные годы, команда дважды становилась чемпионом в 1956 и 1969 годах

Лучшим бомбардиром «фиалок» в текущем чемпионате является аргентинец Николас Гонсалес, на его счету 5 забитых мячей

Лидер среди ассистентов Алфред Данкан, на счету ганского футболиста 3 результативные передачи

Джакомо Бонавентура и Лука Раньери получили по три предупреждения, они самые недисциплинированные футболисты команды

Вопрос, — будет ли какая-то компенсация «Ювентусу» в этом сезоне за многочисленные страдания в прошлом? Команда Массимилиано Аллегри идет на втором месте, показывает уверенную игру и, кажется, близка к тому, что хотел бы видеть тренер в идеале. Но в отношении бьянконери сложно делать прогнозы и говорить что-то определенное. Вдруг возникнет еще какой-нибудь скандал, и тогда опять пиши пропало. Пока проблемы произошли только у полузащитника Николы Фаджоли, который, как и Сандро Тонали, был уличен в незаконных ставках, но в итоге может отделаться лишь несколькими месяцами дисквалификации.

В конце октября пришла еще одна новость. Национальная комиссия Италии по ценным бумагам заявила, что финансовая отчетность «Ювентуса» за прошлый год не соответствует принципам бухгалтерского учета. Впрочем, если говорить исключительно о футболе, то у Старой Синьоры всего одно поражение в чемпионате в гостях от «Сассуоло», но черно-зеленые известны тем, что в хороший день могут потрепать нервы любому лидеру, футболисты «Интера» не дадут соврать. Зато после игры с «Сассуоло» у бьянконери в пяти матчах четыре победы, одна ничья и ни одного пропущенного мяча.

Такая же сухая серия была у «Интера», но на старте чемпионата. Причем на этом отрезке «Ювентус» встречался с «Аталантой» и «Миланом», а также было дерби с «Торино». Пока рано говорить о том, сможет ли команда Аллегри добыть очередное скудетто, но тенденция налицо. К тому же основные соперники тратят силы в еврокубках, а туринцы спокойно играют один раз в неделю. Времени на подготовку к конкретному сопернику масса. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Ювентуса».

Серия А. 28.10.2023, «Ювентус» — «Верона» — 1 : 0

Серия А. 22.10.2023, «Милан» — «Ювентус» — 0 : 1

Серия А. 07.10.2023, «Ювентус» — «Торино» — 2 : 0

Серия А. 01.10.2023, «Аталанта» — «Ювентус» — 0 : 0

Серия А. 26.09.2023, «Ювентус» — «Лечче» — 1 : 0

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона «Ювентус» набрал 62 очка и занял 7 место, при этом 10 очков с команды были сняты

В нынешнем сезоне из 16 голов команды по 4 забили в ворота соперников Душан Влахович и Федерико Кьеза

Среди ассистентов лидирует Адриен Рабьо, на его счету 2 результативные передачи

Он же лидирует в команде по числу предупреждений, на его счету 4 желтые карточки

История личных встреч Фиорентины и Ювентуса

История встреч команд началась, мягко говоря, не очень хорошо для «Фиорентины». Первый поединок состоялся в 1928 году в Турине, «Ювентус» выиграл со счетом 11 : 0. Результат до сих пор остается самой крупной победой бьянконери над своими предстоящими оппонентами. Да и в целом по победам у «Ювентуса» более чем двукратное преимущество. Лишь в Кубке Италии у команд паритет — по шесть побед и четыре ничьи.

Победы «Фиорентины» — 41

Победы «Ювентуса» — 90

Ничьи — 59

Самая крупная победа «Фиорентины» — 5 : 0

Самая крупная победа «Ювентуса» — 11 : 0

Последние матчи команд большой результативностью не отличаются и все носят довольно упорный характер. В 2022 году соперники дважды сыграли в полуфинале Кубка Италии, «Ювентус» взял верх в обоих поединках. Из семи встреч за последние три года «Фиорентина» выиграла лишь в одной. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Серия А. 12.02.2023, «Ювентус» — «Фиорентина» — 1 : 0

Серия А. 03.09.2022, «Фиорентина» — «Ювентус» — 1 : 1

Серия А. 01.05.2022, «Фиорентина» — «Ювентус» — 2 : 0

Кубок Италии. 20.04.2022, «Ювентус» — «Фиорентина» — 2 : 0

Кубок Италии. 02.03.2022, «Фиорентина» — «Ювентус» — 0 : 1

Букмекеры считают, что нас ожидает абсолютно равный матч, который может завершится любым результатом. Сейчас «Ювентус» показывает более цельную игру, в строй вернулись травмированные, но «Фиорентина» играет на своем поле, с принципиальным соперником и третьего поражения подряд команда всеми силами попытается избежать. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Фиорентины» — 2,87

Ничья — 3,27

Победа «Ювентуса» — 2,57

Наиболее вероятным исходом матча можно было бы назвать ничью, причем нулевую, но этом в том случае если удастся избежать нелепостей, которая случилась у «Фиорентины» на последней минуте матча с «Лацио». Победа нужна обеим командам, но сыграет фактор своего поля, и «фиалки» не проиграют.