Судья Тэйлор отправлен в Чемпионшип на ближайший тур – впервые с 2019 года. Он назначил спорный пенальти в матче «Вулвс» – «Ньюкасл»

Теги Ньюкасл Гари О′Нил премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Престон Ковентри чемпионшип Энтони Тэйлор Каллум Уилсон Фабиан Шер Хван Хи Чхан Футбол

Энтони Тэйлор будет судить в Чемпионшипе на ближайших выходных.

Арбитр назначен на игру «Престона» с «Ковентри» во втором английском дивизионе. Она пройдет 4 ноября.

Тэйлор отправлен в Чемпионшип впервые с 2019 года. Такое решение принято в связи с тем, что рефери назначил сомнительный одиннадцатиметровый в ворота «Вулверхэмптона» в матче с «Ньюкаслом» (2:2) 28 октября.

Судья посчитал, что форвард Хван Хи Чхан, пытаясь выбить мяч из штрафной в первом тайме, сбил защитника Фабиана Шера. Нападающий Каллум Уилсон реализовал пенальти.

«Второй гол «Ньюкасла» – это вообще не пенальти, ни в коем случае. Ужасное решение полевого судьи и видеоассистента. Но мы смогли сравнять счет», – после матча сказал главный тренер «Вулвс» Гари О′Нил.

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23 комментария

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Акира_1
Почему не на постоянной основе? Такому слепому только там и работать или даже на любительском уровне.
+23
-1
+22
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red hikkikomori
То же мне наказание, наказали тут только те команды, которые попадут под его судейство
+15
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+15
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Угараю_с_вас
Ответ Акира_1
Почему не на постоянной основе? Такому слепому только там и работать или даже на любительском уровне.
На любительском нельзя, из-за таких как он там будут драки постоянно
+7
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+7
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SCHOKKKK
Поздравляю всех пенсов. Долгожданная новость
+6
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Andrey Yaroslavtsev
Дождались.
+3
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aseke
Вообще, конечно, тупые английские арбитры, которые то не поймут, что надо засчитать правильный гол, то не могут просто провести линию курсором, то боятся обидеть коллегу - это какой-то анекдот. Такое ощущение, что главное - чтобы у арбитра морда лоснилась.
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Просто Я
Ответ Karra
В твоём случае паранойя абсолютно не причем вообще.
в деньгах ли дело никто не узнает, но факт остается фактом. Ньюкаслу очень везло с судейством. По статистике, это была одна из самых фолящих команд лиги (и частенько достаточно грязно, если смотреть их игры, особенно с ТОП-6), но ЖК получали не так часто. И при этом, они были командой, в играх с которой мяч меньше всего времени находился в поле, птмчт Ньюкасл аналогичным образом тянул время, не получая за это никаких карточек.
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vals1702
Тейлор - слабый судья, ему в АПЛ не место, а он в арбитры ФИФА пролез))) Тирни такое же уг.
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Фан Рубина
С такими критериями можно всех английских судеек слить в Шип. И за что Чемпионшипу такое наказание?
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Karra
Ответ Nickolay Lyskov
Ньюкасл - сама по себе команда с очень неплохой игрой. Но даже не видя матч, можно практически наверняка угадать, в чьи ворота был назначен "левый" пенальти в их матчах. В прошлом сезоне НЮ уверенно набрал несколько очков благодаря весьма лояльному судейству, в этом история продолжается. Но шейхи, разумеется, ни при чем.
В твоём случае паранойя абсолютно не причем вообще.
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FilFil
Начало хорошее, но 1 тур несерьезное наказание, и несравнимо с тем, что они ломают игры. Туров на 5-10 да, хорошо ударит по карману людям и в следующий раз подумают
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Karra
Наконец начали оценивать этих клоунов по достоинству.
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Арман Мартиросян
Нужно чтобы сразу в нон лигу. И добавить бы к нему добрую половину судеек АПЛ.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
правильно! лучшее наказание - это наказание рублем.
т.е. фунтом
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proeast
И этот клоун судил финал ЛЕ, украл 🏆 у Ромы, прав был Жозе Моуриньо! ☝🏻 Как обычно по фактам прав оказался на 💯 История всё расставляет по местам.
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f5dfmvw9bk
Сначала устроит хаос в ЧШ и только затем в ФА догадаются, что надо выгнать его
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ red hikkikomori
То же мне наказание, наказали тут только те команды, которые попадут под его судейство
В Чемпионшипе от этой новости начался сущий кошмар©️
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ta-tosha
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
лол, проверяется за 10 секунд: МЮ - Ливерпуль 0-5, судья Энтони Тэйлор 🤣 последние 8 игр МЮ, при нем, 2 победы, 2 ничьи, 4 поражения
есть проблема - Тэйлору нельзя забивать голы. Тем более 6 штук, при 0:5 :))))
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Nickolay Lyskov
Ответ ta-tosha
есть проблема - Тэйлору нельзя забивать голы. Тем более 6 штук, при 0:5 :))))
Можно пример матча, где Тейлор свистел бы в пользу МЮ, а не наоборот?
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ta-tosha
Ответ Nickolay Lyskov
Можно пример матча, где Тейлор свистел бы в пользу МЮ, а не наоборот?
Можно, но другой пример - загугли список судей, которые «лояльны» к МЮ. Это в Англии ни для кого не секрет данным давно
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ta-tosha
МЮ будет кусать локти, он должен был судить в субботу с Фулхэмом. А это их курилка :)
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