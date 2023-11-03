Судья Тэйлор отправлен в Чемпионшип на ближайший тур – впервые с 2019 года. Он назначил спорный пенальти в матче «Вулвс» – «Ньюкасл»
Энтони Тэйлор будет судить в Чемпионшипе на ближайших выходных.
Арбитр назначен на игру «Престона» с «Ковентри» во втором английском дивизионе. Она пройдет 4 ноября.
Тэйлор отправлен в Чемпионшип впервые с 2019 года. Такое решение принято в связи с тем, что рефери назначил сомнительный одиннадцатиметровый в ворота «Вулверхэмптона» в матче с «Ньюкаслом» (2:2) 28 октября.
Судья посчитал, что форвард Хван Хи Чхан, пытаясь выбить мяч из штрафной в первом тайме, сбил защитника Фабиана Шера. Нападающий Каллум Уилсон реализовал пенальти.
«Второй гол «Ньюкасла» – это вообще не пенальти, ни в коем случае. Ужасное решение полевого судьи и видеоассистента. Но мы смогли сравнять счет», – после матча сказал главный тренер «Вулвс» Гари О′Нил.
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