Оздоев считает, что «Краснодар» не удержит лидерство в РПЛ до зимы: «Зенит» выйдет на 1-е место и уйдет в отрыв»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев считает, что «Краснодар» потеряет лидерство в Мир РПЛ.

– Удивляет второе место «Зенита» и лидерство «Краснодара»?

– У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было.

– «Краснодар» удержит первое место до зимы?

– Мне кажется, что не продержатся. Еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжелых матча – с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место, – сказал экс-игрок «Зенита».

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3 комментария

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Док163
Пока, если честно, на это очень сильно похоже! Но очень хочется, что бы Краснодар смог........
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Orgazmatron IGO
Разве без Оздоева это возможно?
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Faust Doc
Это Оздрев был или Марио???
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