Оздоев считает, что «Краснодар» не удержит лидерство в РПЛ до зимы: «Зенит» выйдет на 1-е место и уйдет в отрыв»

Магомед Оздоев считает, что «Краснодар» потеряет лидерство в Мир РПЛ.

– Удивляет второе место «Зенита» и лидерство «Краснодара»?

– У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было.

– «Краснодар» удержит первое место до зимы?

– Мне кажется, что не продержатся. Еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжелых матча – с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место, – сказал экс-игрок «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!