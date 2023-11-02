Личка о 2:1 с «Пари НН»: «Важно, что дожали, но есть проблемы – микротравмы у Тюкавина и Маричаля. Можем попасть в Кубке на «Зенит», ЦСКА или «Локомотив» – это хороший опыт»

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Марцел Личка отметил угрозу, исходившую от «Пари НН» в игре с «Динамо» (1:2).

– Ваши мысли по игре?

– Очень рад, что заняли второе место. Если я хорошо помню, мы можем попасть на «Зенит», ЦСКА или «Локомотив», сильные команды. Хороший опыт для нашего клуба.

Мы чувствовали давление из‑за того, что «Краснодар» вчера победил. Мы смогли дожать в конце, это важно. В матчах, где не все получается, нужно показывать характер. Но у меня есть проблемы: Маричаль и Тюкавин попросили замены, у них могут быть микротравмы. Оценим их состояние перед матчем с «Сочи».

– Когда был забит второй мяч, вся команда прыгнула, а вы были спокойны. Вам повезло сегодня?

– Игры в Кубке всегда специфичны. «Пари НН» приехал и показал то, что умеет. Я был спокоен, поскольку был уверен, что судья не будет свистеть сразу. Каждая атака соперника создает нам большие проблемы. До финального свистка не было уверенности в победе. Я ждал его.

– Что можете сказать по сопернику?

– «Пари НН» – эта не та команда, которая обороняется вдевятером. Это дисциплинированная команда, которая добавила качества игры с мячом. Севикян, Майга, Стаматов, Трошечкин хорошо играют с мячом. Эта команда показала то, что умеет. Они показывают это и в чемпионате.

– Когда вы определите вратаря на игру с «Сочи»?

– Буду разговаривать с тренером вратарей. Сейчас Лещук использовал свой шанс, показал хорошие игры, Шунин тоже показал свой уровень, выручал. Оба вратаря хорошо играют ногами. Для меня это сложный вопрос. Поговорим с тренером, но они оба заслуживают, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Дмитрий9779
На Зенит было бы хорошо.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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