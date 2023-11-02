Сако после драки с тренером расторг контракт с «Монпелье» по согласию сторон. 33-летний экс-защитник «Ливерпуля» схватил Тер-Закаряна за воротник, тот назвал игрока «плаксой»

Теги ПСЖ Ливерпуль лига 1 Франция трансферы Монпелье Мамаду Сако Мишель Тер-Закарян Футбол

Мамаду Сако покинул «Монпелье» после драки с главным тренером.

Напомним, инцидент произошел 24 октября. Сако, выступавший за «ПСЖ» и «Ливерпуль», вышел из себя во время тренировки, когда тренер Мишель Тер-Закарян не зафиксировал фол на нем. Словесная перепалка с игрока с тренером привела к потасовке, в результате которой Сако схватил главного тренера за воротник, после чего тот упал на землю. Инсайдер Мохамед Тубаш-Тер заявил, что Тер-Закарян назвал Сако «плаксой».

После инцидента «Монпелье» отстранил Сако и начал внутреннее расследование.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с защитником по взаимному согласию сторон.

«В течение десяти дней вокруг клуба создавался ажиотаж в СМИ вокруг «стычки» между Мишелем Тер-Закаряном и Мамаду Сако. Вопреки тому, что было сказано и передано, никаких предупредительных увольнений в отношении Мамаду Сако предпринято не было.

Спустя 10 дней размышлений стороны добросовестно согласились расторгнуть договор. Клуб благодарит Мамаду Сако и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении «Монпелье».

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3 комментария

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Его Величество Златан
Закаряну нужно позвать Захаряна, как Гвардиола Гвардиола.
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Сергей Ка
Прекрасно помню его в защите. Сколько валидола выпито после его касаний по мячу. Своей манерой игры в штрафной он мне напоминал слона в посудной лавке.
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Zlatan Ibra
Жалкая пародия на Фергюсона и Бекса
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