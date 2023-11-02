Сако после драки с тренером расторг контракт с «Монпелье» по согласию сторон. 33-летний экс-защитник «Ливерпуля» схватил Тер-Закаряна за воротник, тот назвал игрока «плаксой»

Мамаду Сако покинул «Монпелье» после драки с главным тренером.

Напомним, инцидент произошел 24 октября. Сако, выступавший за « » и « », вышел из себя во время тренировки, когда тренер не зафиксировал фол на нем. Словесная перепалка с игрока с тренером привела к потасовке, в результате которой Сако схватил главного тренера за воротник, после чего тот упал на землю. Инсайдер Мохамед Тубаш-Тер заявил, что Тер-Закарян назвал Сако «плаксой».

После инцидента «Монпелье» отстранил Сако и начал внутреннее расследование.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с защитником по взаимному согласию сторон.

«В течение десяти дней вокруг клуба создавался ажиотаж в СМИ вокруг «стычки» между Мишелем Тер-Закаряном и Мамаду Сако. Вопреки тому, что было сказано и передано, никаких предупредительных увольнений в отношении Мамаду Сако предпринято не было.

Спустя 10 дней размышлений стороны добросовестно согласились расторгнуть договор. Клуб благодарит и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!