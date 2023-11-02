«Аякс» победил впервые с августа и покинул зону вылета. У амстердамцев 8 очков за 9 игр в Эредивизи

«Аякс» прервал серию из 10 игр без побед.

Амстердамцы обыграли « » в перенесенном матче 3-го тура и покинули зону вылета. У них 8 очков после 9 игр.

В последний раз до этого дня самый титулованный клуб Нидерландов выигрывал 24 августа – у «Лудогорца» в Лиге Европы. С тех пор « » потерпел 7 поражений и 3 раза сыграл вничью в различных турнирах.

23 октября клуб уволил главного тренера Мориса Стейна. Теперь с командой работает Джон ван ’т Схип.

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