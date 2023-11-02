«Аякс» победил впервые с августа и покинул зону вылета. У амстердамцев 8 очков за 9 игр в Эредивизи
«Аякс» прервал серию из 10 игр без побед.
Амстердамцы обыграли «Волендам» в перенесенном матче 3-го тура Эредивизи и покинули зону вылета. У них 8 очков после 9 игр.
В последний раз до этого дня самый титулованный клуб Нидерландов выигрывал 24 августа – у «Лудогорца» в Лиге Европы. С тех пор «Аякс» потерпел 7 поражений и 3 раза сыграл вничью в различных турнирах.
23 октября клуб уволил главного тренера Мориса Стейна. Теперь с командой работает Джон ван ’т Схип.
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
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Аякс –
Рамай, Гоэи, Шутало, Хато, ван ден Бомен, Тайлор (Вос, 80), Хлинссон (Годтс, 85), Марта (Салах-Эддин, 65), Бергейс, Бергвейн, Бробби (Акпом, 79).
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Волендам –
Бакхаус, Пайн (Дауйри, 63), Бенамар, Флинт, Кокс, Мирани, Твигт (ван Дрил, 90), де Хан (Зефейк, 63), Ул-Шик (Куол, 79), Джонсон, Мюрен (Бут, 79).
- Предупреждение:
- Твигт (85).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да, у Аякса есть слабости и проблемы. Но этот матч показал, что у Аякса не всё так уж и плохо. Результаты ещё будут)