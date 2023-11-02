«Аякс» победил впервые с августа и покинул зону вылета. У амстердамцев 8 очков за 9 игр в Эредивизи

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Джон ван ’т Схип Волендам Футбол

«Аякс» прервал серию из 10 игр без побед.

Амстердамцы обыграли «Волендам» в перенесенном матче 3-го тура Эредивизи и покинули зону вылета. У них 8 очков после 9 игр.

В последний раз до этого дня самый титулованный клуб Нидерландов выигрывал 24 августа – у «Лудогорца» в Лиге Европы. С тех пор «Аякс» потерпел 7 поражений и 3 раза сыграл вничью в различных турнирах.

23 октября клуб уволил главного тренера Мориса Стейна. Теперь с командой работает Джон ван ’т Схип.

Аякс – Волендам 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
2 ноября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57 Бергвейн, 2:0 – 89 Акпом.
АяксРамай, Гоэи, Шутало, Хато, ван ден Бомен, Тайлор (Вос, 80), Хлинссон (Годтс, 85), Марта (Салах-Эддин, 65), Бергейс, Бергвейн, Бробби (Акпом, 79).
ВолендамБакхаус, Пайн (Дауйри, 63), Бенамар, Флинт, Кокс, Мирани, Твигт (ван Дрил, 90), де Хан (Зефейк, 63), Ул-Шик (Куол, 79), Джонсон, Мюрен (Бут, 79).
Предупреждение:
Твигт (85).

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9 комментариев

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Потолковый Лампонюх™
Испугались что Тен Хаг может вернутся
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DimaBayern
Решил посмотреть матч Аякса против Волендама (хотя до этого Эредивизи вообще никогда не смотрел).
Да, у Аякса есть слабости и проблемы. Но этот матч показал, что у Аякса не всё так уж и плохо. Результаты ещё будут)
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shishovv
8 очков??! Остановите эту машину!
+7
-2
+5
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Nickolay Lyskov
Офигеть, ван’т Схипу уже почти 60. Вот время летит...
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Today I feel Qatari
Там теперь еще один не чужой Хагу клуб - Утрехт на последнем месте. Если лысый надумает вернутся в Эредивизие ему будет чем заняться
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FOOTBALL Live
я реально люблю Аякс, я в шоке, что с ними такое происходит!
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red hikkikomori
Ответ Today I feel Qatari
Там теперь еще один не чужой Хагу клуб - Утрехт на последнем месте. Если лысый надумает вернутся в Эредивизие ему будет чем заняться
Помню была как-то новость что в первый день работы в Аяксе Тен Хаг припёрся с чемоданом, на котором была изображена символика Утрехта, фаны Аякса были в шоке. Да и руководство недовольно им было, из-за того что не предупредил что собирается свалить в МЮ. Так что Утрехт даже более подходящий вариант
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DimaBayern
Ответ vammuteli
Нет игры никакой.При 1—0 были качели и это против Волендама.Ясно что Аякс никуда не вылетит но пока это выглядит ужасно
Да, был момент, когда Волендам мог легко сравнять. Не реализовали выход один на один. Но хорошо, что выиграли, хоть как-нибудь.
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