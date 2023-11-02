Защитник «Милана» Калулу пропустит 4 месяца после операции на бедре

Теги Милан серия А Италия травмы Пьер Калулу Здоровье Футбол

Пьер Калулу вернется на поле в лучшем случае к концу зимы.

«Милан» сообщил, что футболист в Финляндии перенес операцию в связи с разрывом сухожилия прямой мышцы бедра.

Ожидаемый срок восстановления – около 4 месяцев.

В текущем сезоне Калулу провел 4 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Алекс Решетников
Ответ lyosha1786
А будет хоть один сезон у Милана хотя бы с минимальным количеством травм?
после зачистки чудо лаборатории, всё будет))
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Vlados 86
Ответ kaka10
Зимой нужно брать защитника, учитывая что даже Киер не тянет быть третьим защитником команды Было бы круто в пару к Томори умного дефа типа Несты
Есть ли в мире вообще дефы уровня Несты? В серии А точно нет.
+1
0
+1
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lyosha1786
А будет хоть один сезон у Милана хотя бы с минимальным количеством травм?
0
0
0
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kaka10
Зимой нужно брать защитника, учитывая что даже Киер не тянет быть третьим защитником команды

Было бы круто в пару к Томори умного дефа типа Несты
0
0
0
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