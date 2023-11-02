Защитник «Милана» Калулу пропустит 4 месяца после операции на бедре

Пьер Калулу вернется на поле в лучшем случае к концу зимы.

« » сообщил, что футболист в Финляндии перенес операцию в связи с разрывом сухожилия прямой мышцы бедра.

Ожидаемый срок восстановления – около 4 месяцев.

В текущем сезоне провел 4 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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