Защитник «Милана» Калулу пропустит 4 месяца после операции на бедре
Пьер Калулу вернется на поле в лучшем случае к концу зимы.
«Милан» сообщил, что футболист в Финляндии перенес операцию в связи с разрывом сухожилия прямой мышцы бедра.
Ожидаемый срок восстановления – около 4 месяцев.
В текущем сезоне Калулу провел 4 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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