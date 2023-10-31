Защитники «Милана» Калулу и Пеллегрино выбыли на большой срок из-за травм. Пьера прооперируют
Два защитника «Милана» выбыли на большой срок.
По информации Sky Sport, защитники «россонери» Пьер Калулу и Марко Пеллегрино получили серьезные травмы.
Француз серьезно повредил мышцу бедра левой ноги, из-за чего ему придется пройти операцию. У аргентинца перелом пяточной кости стопы левой ноги, его будут лечить консервативными методами.
В то же время травма бедра у Кристиана Пулишича оказалась несерьезной, он должен будет восстановиться к ближайшему матчу с «Удинезе».
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Неужели руководство не видит проблемы в этом направлении?
Ужас.
Напомним, что Шимич уже играл с основной командой, но не в официальных матчах. Серб был очень хорош в предсезонных матчах против «Реала», «Ювентуса», «Тренто» и «Новары».
- Шимич кстати очень понравился на предсезонке, хорошо что его не продали, может вырастит свой новый Мальдини ...
до 15 человек в лазарете были в одно время