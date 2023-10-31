Защитники «Милана» Калулу и Пеллегрино выбыли на большой срок из-за травм. Пьера прооперируют

Теги Милан серия А Италия травмы Кристиан Пулишич Пьер Калулу Марко Пеллегрино Футбол

Два защитника «Милана» выбыли на большой срок.

По информации Sky Sport, защитники «россонери» Пьер Калулу и Марко Пеллегрино получили серьезные травмы.

Француз серьезно повредил мышцу бедра левой ноги, из-за чего ему придется пройти операцию. У аргентинца перелом пяточной кости стопы левой ноги, его будут лечить консервативными методами.

В то же время травма бедра у Кристиана Пулишича оказалась несерьезной, он должен будет восстановиться к ближайшему матчу с «Удинезе».

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14 комментариев

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AL27
Милан второй сезон подряд «лидер» сериА по мышечным травмам. В текущий момент 1/3 игроков основного состава в лазарете.
Неужели руководство не видит проблемы в этом направлении?
Ужас.
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Игорь Новиков
Только этого Милану и не хватало. И так проблем полно.
+4
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Пулишич 10
В связи с травмой Марко Пеллегрино и Пьера Калулу, “Милан” переведет в первую команду защитника Прмаверы Ян-Карло Шимича.

Напомним, что Шимич уже играл с основной командой, но не в официальных матчах. Серб был очень хорош в предсезонных матчах против «Реала», «Ювентуса», «Тренто» и «Новары».

- Шимич кстати очень понравился на предсезонке, хорошо что его не продали, может вырастит свой новый Мальдини ...
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kaka10
Ответ AL27
Милан второй сезон подряд «лидер» сериА по мышечным травмам. В текущий момент 1/3 игроков основного состава в лазарете. Неужели руководство не видит проблемы в этом направлении? Ужас.
в своё время у Милана Аллегри были такие проблемы

до 15 человек в лазарете были в одно время
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Schiaff1no
Ответ Пулишич 10
Шимича уже продали
Ян-Карло который, а не Дарио (: он всё ещё в составе
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Schiaff1no
Ответ Пулишич 10
А я читал что его вроде продали сына Дарио Шимича
У Дарио в РБ сын вроде, это другой. Летом много интереса было после приличных товарок, мб это спутало
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Schiaff1no
Верим в Шимича
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Пулишич 10
Это полный пипец
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Пулишич 10
Ещё и Габбию продали 🤦‍♂️
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Антонио Мартынов
Ответ kaka10
в своё время у Милана Аллегри были такие проблемы до 15 человек в лазарете были в одно время
У Юве Аллегри травм, что в том сезоне, что в этом целый вагон. Кьеза до этого вообще ничего серьезного не получал
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Пулишич 10
Ответ Schiaff1no
Ян-Карло который, а не Дарио (: он всё ещё в составе
А я читал что его вроде продали сына Дарио Шимича
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Пулишич 10
Ответ Schiaff1no
У Дарио в РБ сын вроде, это другой. Летом много интереса было после приличных товарок, мб это спутало
Понятно
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