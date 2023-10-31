Защитники «Милана» Калулу и Пеллегрино выбыли на большой срок из-за травм. Пьера прооперируют

Два защитника «Милана» выбыли на большой срок.

По информации Sky Sport, защитники «россонери» и получили серьезные травмы.

Француз серьезно повредил мышцу бедра левой ноги, из-за чего ему придется пройти операцию. У аргентинца перелом пяточной кости стопы левой ноги, его будут лечить консервативными методами.

В то же время травма бедра у оказалась несерьезной, он должен будет восстановиться к ближайшему матчу с «Удинезе».

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