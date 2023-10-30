Мухину задерживают выдачу визы в Германию. Хавбеку ЦСКА нужна операция из-за травмы колена

Хавбеку ЦСКА Максиму Мухину еще не дали визу для перелета в Германию на лечение.

22 октября московский клуб сообщил, что 21-летнему российскому игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Мухин получил травму в матче 12-го тура Мир против «Рубина» (0:0).

– В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.

– Как его травма повлияет на коллектив?

– Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много.

Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

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