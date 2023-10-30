Мухину задерживают выдачу визы в Германию. Хавбеку ЦСКА нужна операция из-за травмы колена
Хавбеку ЦСКА Максиму Мухину еще не дали визу для перелета в Германию на лечение.
22 октября московский клуб сообщил, что 21-летнему российскому игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Мухин получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (0:0).
– В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.
– Как его травма повлияет на коллектив?
– Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много.
Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Подробная статистика выступлений Мухина доступна здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Залечить кресты могут и у нас, но восстанавливаться будет не полгода, а дольше. А клубу нужно, чтобы игрок вернулся как можно быстрее.
А есть в мире клиники, которые именно специализируются на подобных операциях. Это нормально, что они есть не в каждой стране.
Оперируйте в Самаре или в Сыктывкаре.
Слишком рискованно! Думаю, в Урюпинской районной поликлинике надо делать.