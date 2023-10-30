Мухину задерживают выдачу визы в Германию. Хавбеку ЦСКА нужна операция из-за травмы колена

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Владимир Федотов Максим Мухин Футбол

Хавбеку ЦСКА Максиму Мухину еще не дали визу для перелета в Германию на лечение.

22 октября московский клуб сообщил, что 21-летнему российскому игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Мухин получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (0:0).

– В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.

– Как его травма повлияет на коллектив?

– Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много.

Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Подробная статистика выступлений Мухина доступна здесь.

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45 комментариев

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Такие дела
Какая Германия? Вражеская страна. Операцию надо делать в России. Гарант сказал, что у нас лучшая медицина!
+87
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начальник цеха Михалыч
Ответ Такие дела
Какая Германия? Вражеская страна. Операцию надо делать в России. Гарант сказал, что у нас лучшая медицина!
Гарант также говорил, что у нас уровень жизни лучше чем в Германии, особенно у пенсионеров
+52
-6
+46
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Мукунку хороший
А где импортозамещения? У нас что нет альтернатив?
+43
-3
+40
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начальник цеха Михалыч
Если вы в России развивали медицину последние 20 лет, то и Германия не понадобилась бы, а так увы и ах
+29
-7
+22
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selso99
Ответ Мукунку хороший
А где импортозамещения? У нас что нет альтернатив?
Видимо, после наших альтернатив только в Медиалиге играть сможет.
+24
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Dmitry Orlov
Ответ начальник цеха Михалыч
Если вы в России развивали медицину последние 20 лет, то и Германия не понадобилась бы, а так увы и ах
В данном случае речь не просто о медицине, а о СПОРТИВНОЙ медицине. Узкопрофильное направление, которое актуально не для всех.
Залечить кресты могут и у нас, но восстанавливаться будет не полгода, а дольше. А клубу нужно, чтобы игрок вернулся как можно быстрее.
А есть в мире клиники, которые именно специализируются на подобных операциях. Это нормально, что они есть не в каждой стране.
+25
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e069tk
по каким-то непонятным причинам, ясно, понятно
+15
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Люблю выпить
Какая Германия они же на нас напали в 41м не зря же деды воевали!
+14
-3
+11
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Мукунку хороший
Ответ selso99
Видимо, после наших альтернатив только в Медиалиге играть сможет.
Тьфу тьфу.. а если бы у меня такой казус случился.. а денег на Германию нет.. всё?помирать?
+11
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Антон Фалафель
Так санкции идут на пользу или нет?
Оперируйте в Самаре или в Сыктывкаре.
+13
-4
+9
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Mihel
Просто немцы бездуховные - медицину развивают и т.д
+12
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Абдаллах аль-Кутба
А че к "нагло-саксам" то? Пусть Терюшков,Широков и Тарасова лечат.
+12
-3
+9
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mascinista
У нас коленки лечить не могут что-ли?
+8
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Доктор Верховцев
А как же лучшие в мире российские врачи? Не, ну я серьёзно! В стране же дофига крутых клиник!
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PIT-BUL
Ответ Мукунку хороший
А где импортозамещения? У нас что нет альтернатив?
а постоять в очереди в регистратуру??? халявщики
+7
-1
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начальник цеха Михалыч
Ответ Dmitry Orlov
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Если посмотреть по МАТЧ ТВ программу "Есть тема", то оказывается и в России спорт вне политики
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Demyan Grachev
стоп,там вражий альянс НАТО???!!
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kenny_182
Операцию в Германии?! Да вы с ума сошли? Они же там незаметно во время операции его чипируют, и он вернётся оттуда гомосексуалистом, трансгендером и сатанистом!
Слишком рискованно! Думаю, в Урюпинской районной поликлинике надо делать.
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Vitto
А местные коновалы не подходят? Хоккейный ЦСКА знает одно хорошее заведение.
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TheCreator
Ответ Такие дела
Какая Германия? Вражеская страна. Операцию надо делать в России. Гарант сказал, что у нас лучшая медицина!
Там как раз врач прилетел в аэропорт Дагестана, встречали радостной толпой.
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Георгий Михеев
Ну а если и правда не пустят,, скажут типа санкции, тогда чё,приехали -)))?
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DiMANUTD
Ответ начальник цеха Михалыч
Гарант также говорил, что у нас уровень жизни лучше чем в Германии, особенно у пенсионеров
И нацистов у нас нет, а лишь денацисты
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Миндовг
А он вообще адекватный? Что он в этом загнивающем Западе забыл? В этой Гейропе. Он что, не читает российский новости? Там же всех натуралов мужиков истребляют постоянно. Еще и нато там, которое все хочет захватить Великую Россию. А тут два в одном.
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Peter Parker
Ответ Dmitry Orlov
9 месяцев для профессионального клуба - это долго. По наблюдениям, сейчас расчитывают на 6-7. Помимо того, что всё это время игрок не может играть, ему ещё и зарплату платить надо.
Да, я к этому и привел время лечения «обычного человека»
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начальник цеха Михалыч
Ответ mascinista
У нас коленки лечить не могут что-ли?
Молоточком постучат, всё будет хорошо
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