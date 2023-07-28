Дивеев успешно прооперирован в Германии после травмы голеностопа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Игорь Дивеев Футбол

Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровья Игоря Дивеева.

Защитник ЦСКА получил травму голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5).

Сообщалось, что он пропустит минимум 3 месяца.

«Дивеев перенес операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшие дни он вернется в Москву, о сроках реабилитации мы сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра оперирующим хирургом», — сказал главный врач ЦСКА.

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7 комментариев

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Do Cent
Здоровья!
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Алексей Ненахов
Здоровья Игорю , и успехов
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Olga.t
Скорейшего восстанавления Игорю! Клуб и болельщики ждут его на поле!
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adamxx
блин, как он визу так быстро получил?
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LOTOS16-49
В этом году всё
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Станислав Грачёв
Ответ adamxx
блин, как он визу так быстро получил?
Ответ, я думаю, очень прост: она у него уже была
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