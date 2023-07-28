Дивеев успешно прооперирован в Германии после травмы голеностопа

Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровья Игоря Дивеева.

Защитник ЦСКА получил травму голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5).

Сообщалось, что он пропустит минимум 3 месяца.

« перенес операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшие дни он вернется в Москву, о сроках реабилитации мы сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра оперирующим хирургом», — сказал главный врач ЦСКА.