Клопп о 2:1 с «Борнмутом»: «Мы должны были забить больше в первом тайме»

Теги Ливерпуль Юрген Клопп Кубок английской лиги Борнмут Футбол

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:1) в Кубке английской лиги.

«Мы должны были забить больше в первом тайме, когда играли по ветру. Мы забили прекрасный гол во втором тайме, ребята упорно бились, хотя погода была ужасной.

Не знаю, почему в моменте с пропущенным голом со стандарта он [Клюйверт] остался без опеки.

Такие матчи крайне тяжелы для обеих команд, поэтому важно побеждать. Есть миллион способов выиграть матч, и мы нашли его. Не всегда все решает мастерство – иногда нужно просто пройти дальше, и мы это сделали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий