Клопп о 2:1 с «Борнмутом»: «Мы должны были забить больше в первом тайме»

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:1) в Кубке английской лиги.

«Мы должны были забить больше в первом тайме, когда играли по ветру. Мы забили прекрасный гол во втором тайме, ребята упорно бились, хотя погода была ужасной.

Не знаю, почему в моменте с пропущенным голом со стандарта он [Клюйверт] остался без опеки.

Такие матчи крайне тяжелы для обеих команд, поэтому важно побеждать. Есть миллион способов выиграть матч, и мы нашли его. Не всегда все решает мастерство – иногда нужно просто пройти дальше, и мы это сделали», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!