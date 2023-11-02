«Манчестер Юнайтед» разгромлен в двух домашних матчах подряд впервые за 61 год

«Манчестер Юнайтед» дважды подряд разгромлен дома впервые с 1962 года.

Команда тренера проиграла « » (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В прошлой игре манкунианцы уступили « » со счетом 0:3 в рамках .

« » впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча или более.

Кроме того, «Ньюкасл» одержал самую крупную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» с сентября 1930 года. Тогда команда выиграла со счетом 7:4.

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