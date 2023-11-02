«Манчестер Юнайтед» разгромлен в двух домашних матчах подряд впервые за 61 год

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» дважды подряд разгромлен дома впервые с 1962 года.

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В прошлой игре манкунианцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в рамках АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча или более.

Кроме того, «Ньюкасл» одержал самую крупную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» с сентября 1930 года. Тогда команда выиграла со счетом 7:4.

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17 комментариев

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юрка
Обновляем стату, скоро дойдём до рекордов 19 века
+20
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ulukbek Kiyazov
Рангник выдохнул с облегчением где-то в Австрии)
Сульшер на рыбалке щас угорает просто.
+13
-1
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Ulukbek Kiyazov
Рангник выдохнул с облегчением где-то в Австрии)
+11
-1
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Zlatan Ibra
Тен Хаг бьёт рекорды
+4
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bevooch
Какой же Тен Хаг рекордсмен
+4
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Ynikum
Ответ bevooch
Какой же Тен Хаг рекордсмен
Это большая редкость, чтобы и команда и тренер были бездари!
+2
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sbtqg59825
Я смотрю каждый тренер МЮ после САФа переписывает все новые и новые рекорды
Сезон за сезоном
Жалко конечно за этим наблюдать(
+1
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QWertY
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Михаил Шаповалов
Так я ждал, что в этом сезоне МЮ станет Тен Хааговским, а вышло ровно наоборот)
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Va_BanK
Раньше в разгромных поражениях были в основном виноваты защитники (привет Магуайр) а сейчас вдруг частенько крайним становится Онана. Либо Де Хеа огораживали либо Магуайра хейтили ради забавы. Ведь что тогда что сейчас как проигрывали так и проигрывают…
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Vasily Senederov
из 8 поражений - 6 с пропущенными голами 3+. Думаю тут тоже какой-то рекорд спрятался, просто мы его еще не видим)
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laukkanen
Очень хотелось бы посмотреть на список всех рекордов и продолжительных серий, которые оборвались с уходом Алекса Фергюсона из МЮ
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Vovker
Ответ Va_BanK
Раньше в разгромных поражениях были в основном виноваты защитники (привет Магуайр) а сейчас вдруг частенько крайним становится Онана. Либо Де Хеа огораживали либо Магуайра хейтили ради забавы. Ведь что тогда что сейчас как проигрывали так и проигрывают…
Ну не знаю. А мне кажется, Криштиану виноват...
+2
-2
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