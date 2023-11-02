«Манчестер Юнайтед» разгромлен в двух домашних матчах подряд впервые за 61 год
«Манчестер Юнайтед» дважды подряд разгромлен дома впервые с 1962 года.
Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
В прошлой игре манкунианцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в рамках АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча или более.
Кроме того, «Ньюкасл» одержал самую крупную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» с сентября 1930 года. Тогда команда выиграла со счетом 7:4.
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Жалко конечно за этим наблюдать(