«Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Футболисты «МЮ» были в шоке, игра плачевная. Мы видели это раньше, довольно». Невилл после 0:3 от «Ньюкасла»

Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».

Манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, потерпев поражение со счетом 0:3.

«Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с . Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил «Брайтон» к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев « ».

Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами.

«Юнайтед» – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион «Ньюкасла» и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.

Прошлой ночью мы видели, как «Театр мечты» (« » – Sports.ru) превратился в «Театр ничего». Каждый фанат «Юнайтед» испытывал скуку и безучастие. На поле игроки в шоке, игра была плачевной, а тренер находился в бедственном положении на наших глазах. Мы видели это раньше, мы знаем, чем это заканчивается, и с нас довольно», – написал бывший защитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!