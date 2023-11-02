«Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Футболисты «МЮ» были в шоке, игра плачевная. Мы видели это раньше, довольно». Невилл после 0:3 от «Ньюкасла»
Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».
Манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, потерпев поражение со счетом 0:3.
«Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с Дэном Эшуортом. Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил «Брайтон» к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев «Ньюкасла».
Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами.
«Юнайтед» – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион «Ньюкасла» и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.
Прошлой ночью мы видели, как «Театр мечты» («Олд Траффорд» – Sports.ru) превратился в «Театр ничего». Каждый фанат «Юнайтед» испытывал скуку и безучастие. На поле игроки в шоке, игра была плачевной, а тренер находился в бедственном положении на наших глазах. Мы видели это раньше, мы знаем, чем это заканчивается, и с нас довольно», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Рэшфорд 1+1 в 10 играх
Бруну 2+2 в 10 играх
Эриксен 1+1 в 9 играх
Гарначо 0+0 в 8
Марсьяль 0+0 в 8
Антони 0+0 в 7
Хойлунд 0+0 в 7
Маунт 0+0 в 6
Шоу маст гоу он!!! ))
Владельцев ненавидят, спортдира нет, тренер считает себя главной звездой с яйцами, игроки при этом не в форме и не мотивированы.
А главный трансфер- агрессивный спиннер 🤦♂️