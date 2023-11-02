«Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Футболисты «МЮ» были в шоке, игра плачевная. Мы видели это раньше, довольно». Невилл после 0:3 от «Ньюкасла»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Олд Траффорд Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Дэн Эшуорт Футбол

Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».

Манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, потерпев поражение со счетом 0:3. 

«Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с Дэном Эшуортом. Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил «Брайтон» к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев «Ньюкасла».

Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами. 

«Юнайтед» – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион «Ньюкасла» и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.

Прошлой ночью мы видели, как «Театр мечты» («Олд Траффорд» – Sports.ru) превратился в «Театр ничего». Каждый фанат «Юнайтед» испытывал скуку и безучастие. На поле игроки в шоке, игра была плачевной, а тренер находился в бедственном положении на наших глазах. Мы видели это раньше, мы знаем, чем это заканчивается, и с нас довольно», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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42 комментария

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rigobersong
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
И по 7-0 Ливерпулю проигрывали:)
+66
-8
+58
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Radik_2.0
Игроки МЮ в АПЛ:
Рэшфорд 1+1 в 10 играх
Бруну 2+2 в 10 играх
Эриксен 1+1 в 9 играх
Гарначо 0+0 в 8
Марсьяль 0+0 в 8
Антони 0+0 в 7
Хойлунд 0+0 в 7
Маунт 0+0 в 6
+36
0
+36
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Tybalt
театр мечты остался театром мечты, но для соперников
+27
0
+27
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TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
+30
-6
+24
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Stewart D.
Ответ Radik_2.0
Игроки МЮ в АПЛ: Рэшфорд 1+1 в 10 играх Бруну 2+2 в 10 играх Эриксен 1+1 в 9 играх Гарначо 0+0 в 8 Марсьяль 0+0 в 8 Антони 0+0 в 7 Хойлунд 0+0 в 7 Маунт 0+0 в 6
Нуньес зубил уже больше всех них вместе
+21
-1
+20
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B@SS
Уволить Тен Хага и назначить Гари Невилла ))
Шоу маст гоу он!!! ))
+14
-3
+11
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Wildelk
Проблемы в МЮ буквально на каждом шагу.
Владельцев ненавидят, спортдира нет, тренер считает себя главной звездой с яйцами, игроки при этом не в форме и не мотивированы.
А главный трансфер- агрессивный спиннер 🤦‍♂️
+12
-1
+11
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igls54
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
Всё верно, и по поводу масштаба тоже. Нынешний Спартак это нынешний МЮ в миниатюре
+7
0
+7
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Radik_2.0
Игроки МЮ в АПЛ: Рэшфорд 1+1 в 10 играх Бруну 2+2 в 10 играх Эриксен 1+1 в 9 играх Гарначо 0+0 в 8 Марсьяль 0+0 в 8 Антони 0+0 в 7 Хойлунд 0+0 в 7 Маунт 0+0 в 6
Что говорить, если Мактомини в топе по голевым действиям🤔
+6
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el ruso guapo
Пока тренером будет тенхаг, капитаном бруну, а на фланге Антони , то юнайтеду ничего не светит.
+6
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+5
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eftomolgy
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
Там был Романцев, там Ферги. Легенды, которые не переплюнуть
+5
0
+5
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
И есть свой Мостовой, только с бумажкой - Гарри Невил
+5
-1
+4
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anshef
Ответ Wildelk
Проблемы в МЮ буквально на каждом шагу. Владельцев ненавидят, спортдира нет, тренер считает себя главной звездой с яйцами, игроки при этом не в форме и не мотивированы. А главный трансфер- агрессивный спиннер 🤦‍♂️
Так у большинства игроков ни чем неоправданная огромная з/п, что отбивает всю мотивацию.
+3
0
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Дима Зезуль
Как болельщику Ливерпуля, мне очень приятно наблюдать за таким цирком
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Red Line
Ответ el ruso guapo
Пока тренером будет тенхаг, капитаном бруну, а на фланге Антони , то юнайтеду ничего не светит.
с капитанкой плаксой прям в точку)
+1
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Waititi
Ответ Аскетизмом погоняю
Думаю, что тот великолепный Аякс создал Тен Хага, а не наоборот. Для театра мечты нужны игроки мечты, а не то,чем закупились по итогу
Я тоже так думаю. Тот Аякс был стечением обстоятельств, ну максимум хорошая селекция, но никак не тренерская команда. Те Хаг с тем Аяксом на чужом кую в рай улетел и теперь думает что он супер топ. Физрук года.
+3
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Дима Зезуль
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
Для полной схожести нужно чтобы кто нибудь из Глейзеров притащил свою подругу в клуб
+2
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Waititi
Ответ Radik_2.0
Игроки МЮ в АПЛ: Рэшфорд 1+1 в 10 играх Бруну 2+2 в 10 играх Эриксен 1+1 в 9 играх Гарначо 0+0 в 8 Марсьяль 0+0 в 8 Антони 0+0 в 7 Хойлунд 0+0 в 7 Маунт 0+0 в 6
А где стата Спинера по кругам ?
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Да дайте же 7 Хагу новый контракт на улучшенных условиях...он же заслужил его и дайте подольше порулить командой. (от лица болельщиков других команд АПЛ).
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nb8dwryv56
Ответ B@SS
Уволить Тен Хага и назначить Гари Невилла )) Шоу маст гоу он!!! ))
И Мостового в Спартак!!!
+2
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Александр Коряков
"Театр ничего"... Ну и надмозг это перевёл. Неужто так сложно додуматься хотя бы до "театра пустоты", на худой конец "театра ничто", если в оригинале написано какое-нибудь "theatre of nothing".
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вперёд спартак
МЮ проклят
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Арген Каракожоев
Что что но ЭТХ это и есть настоящий лысый шарлатан.
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donatodonatore
Вот всё время пишу, что Манчестер уже всё, а меня минусуют и минусуют. А практика показывает ,что не зря пишу.
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евГений
Ответ TaR
Манчестер Юнайтед в Англии сейчас - это этакий московский Спартак в более глобальном виде. И средства есть и история и вроде что-то пытаются, но постоянно не то и все через одно место
Оригинальная мысль, ни разу ее не слышал🙂
+5
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