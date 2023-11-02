Рахимов о судействе Опейкиной в матче с «Локо»: «Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения»
Рашид Рахимов оценил судейство Веры Опейкиной.
Главный тренер «Рубина» высказался после матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:3).
– Как команда отнеслась к тому, что судила женщина? Отличалось чем-то судейство женское от мужского?
– Вера старалась. Конечно, были моменты, которые она, по моему мнению, трактовала не совсем правильно. Но это может быть в одну и в другую сторону.
Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения, – сказал Рахимов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
2 комментария