Рахимов о судействе Опейкиной в матче с «Локо»: «Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения»

Теги Локомотив Рубин Рашид Рахимов ФОНБЕТ Кубок России судьи Вера Опейкина Футбол

Рашид Рахимов оценил судейство Веры Опейкиной.

Главный тренер «Рубина» высказался после матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

– Как команда отнеслась к тому, что судила женщина? Отличалось чем-то судейство женское от мужского?

– Вера старалась. Конечно, были моменты, которые она, по моему мнению, трактовала не совсем правильно. Но это может быть в одну и в другую сторону.

Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения, – сказал Рахимов.

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2 комментария

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Sergey Kuznetsov
феминистки записали его в список врагов, но пока карандашом
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