Рахимов о судействе Опейкиной в матче с «Локо»: «Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения»

Рашид Рахимов оценил судейство Веры Опейкиной.

Главный тренер « » высказался после матча Фонбет Кубка России с « » (0:3).

– Как команда отнеслась к тому, что судила женщина? Отличалось чем-то судейство женское от мужского?

– Вера старалась. Конечно, были моменты, которые она, по моему мнению, трактовала не совсем правильно. Но это может быть в одну и в другую сторону.

Женщине нельзя «напихать» так же, как мужчине, все равно подбираешь выражения, – сказал .

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