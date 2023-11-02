Зарема Салихова: «Попади Мелешин к Осинькину, давно бы участвовал в гонке бомбардиров. Жаль парня, ему важна игровая практика»

Зарема Салихова считает, что «Спартак» должен отдать Павла Мелешина в аренду.

«Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелёшина. Жаль парня, ему важна игровая практика.

Попади игрок к (главный тренер « » – прим. Sports.ru), то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

В текущем сезоне Мир 19-летний форвард провел лишь 2 матча.

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