Зарема Салихова: «Попади Мелешин к Осинькину, давно бы участвовал в гонке бомбардиров. Жаль парня, ему важна игровая практика»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Зарема Салихова Павел Мелешин Футбол

Зарема Салихова считает, что «Спартак» должен отдать Павла Мелешина в аренду.

«Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелёшина. Жаль парня, ему важна игровая практика.

Попади игрок к Осинькину (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. Sports.ru), то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В текущем сезоне Мир РПЛ 19-летний форвард провел лишь 2 матча.

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1 комментарий

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Алексей Сметанин
Ну ясно ))
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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