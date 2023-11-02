Точилин о 2:0 с «Факелом»: «Тяжелая, трудовая победа. Было много неприятных стандартов, но мы справились»

Александр Точилин подвел итоги матча с «Факелом» (2:0) в Фонбет Кубке России.

«Сегодня главное, что мы добились победы. Тяжелой, трудовой. В начале матча пришлось немного потерпеть, но ребята с этой задачей справились.

Если брать в целом – счет отражает то, что происходило на футбольном поле. По большому счету мы не дали « » создать моменты у наших ворот. Да, было давление, было много неприятных стандартов. Но со всеми этими подходами мы справились. Поэтому, считаю, что мы заслужили эту победу», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!