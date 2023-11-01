Комментатор «Матч ТВ» Аболин: «Телеграм завел в 2022-м, вотсап – в 2019-м. Я был странный и несовременный – сейчас не понимаю, как жить без этого»

Комментатор Борис Аболин рассказал об отношении к мессенджерам.

– Я был странный и несовременный в плане связи. У меня вотсап появился только в 2019 году. И то, потому что случились очень важные жизненные обстоятельства, не связанные с работой. Телеграм завел только в прошлом году, потому что там действительно появляется много важной оперативной информации.

Мне иногда сбрасывают мемы про меня. Я все время спрашиваю: «Откуда вы это берете?» Люди удивляются: «Ты что, не подписан?» Я отвечаю: «Делать мне больше нечего, сидеть и выискивать». У меня и так работы много, а после нее хочется просто что-то посмотреть, что-то послушать.

– А как вы без мессенджеров жили в 2019 году? Как общались с друзьями и коллегами?

– Смсками.

– Они не говорили что-то в духе: «Чего ты как отсталый, установи себе вотсап или телеграм»?

– Говорили. Я отвечал, что мне этого не надо. И все. Дальше возникли обстоятельства, установил, освоил. Сейчас уже сам не понимаю, как жить без этого. Видимо, нужен был какой-то толчок. Или триггер, как теперь модно говорить, хотя я не люблю эти слова, – сказал Аболин в интервью .

«Про меня пишут: «Он пьяный комментирует?» Познаем Бориса Аболина – главного комментатора регионов

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