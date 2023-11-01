Комментатор «Матч ТВ» Аболин: «Телеграм завел в 2022-м, вотсап – в 2019-м. Я был странный и несовременный – сейчас не понимаю, как жить без этого»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru соцсети Матч ТВ Борис Аболин Футбол

Комментатор Борис Аболин рассказал об отношении к мессенджерам.

– Я был странный и несовременный в плане связи. У меня вотсап появился только в 2019 году. И то, потому что случились очень важные жизненные обстоятельства, не связанные с работой. Телеграм завел только в прошлом году, потому что там действительно появляется много важной оперативной информации.

Мне иногда сбрасывают мемы про меня. Я все время спрашиваю: «Откуда вы это берете?» Люди удивляются: «Ты что, не подписан?» Я отвечаю: «Делать мне больше нечего, сидеть и выискивать». У меня и так работы много, а после нее хочется просто что-то посмотреть, что-то послушать.

– А как вы без мессенджеров жили в 2019 году? Как общались с друзьями и коллегами?

– Смсками.

– Они не говорили что-то в духе: «Чего ты как отсталый, установи себе вотсап или телеграм»?

– Говорили. Я отвечал, что мне этого не надо. И все. Дальше возникли обстоятельства, установил, освоил. Сейчас уже сам не понимаю, как жить без этого. Видимо, нужен был какой-то толчок. Или триггер, как теперь модно говорить, хотя я не люблю эти слова, – сказал Аболин в интервью Sports.ru.

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10 комментариев

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Cruel Snake
Telegram это вообще вещь! Кто знает, если бы тогда ОМОН не пришёл к Дурову, существовал бы он вообще
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Ебздрогыч
А сейчас прям современный и прогрессивный? Слушал я один его репортаж - чувак и правда странный
+6
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Сергей Орлов
"Был" 🤣
+4
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furiking
Телеграм это уже по сути интернет внутри интернета
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CONST_VAN_G
Удалил ватсап на днях и ничего не потерял
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lavrusha87
Сейчас тоже странный и несовременный, но с телеграммом)
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Spaten
Кто это?
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Wayne Gretzky 99
У меня в телеге и сейчас всплывают сообщения: такой-то теперь в телеграмм. Век живи, век учись, а дураком помрешь.
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валя_стакан
Отличный комментатор, всегда нравится когда он у микрофона. По олдскульному так ведет репортаж в стиле Елагина.
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