Комментатор Аболин: «Стараюсь в маске появляться в общественных местах – болезнь никуда не ушла, вирусы появляются. Лучше поберечься»
Комментатор Борис Аболин рассказал, что надевает маску в общественных местах.
– Как вы реагируете, когда говорят: «Борис Аболин – мем»?
– А как надо?
– В моем мире есть тут два полюса. Радоваться, что вас обсуждают и что медийность растет. Или расстраиваться, что такой ярлык про образованного, эрудированного и начитанного человека.
– Не могу что-то одно выбрать. Нет ни расстройства, ни радости. Что-то между ними, сугубо нейтральное.
Главное, чтобы родных и близких не беспокоило, а так пусть делают картинки. Не повлиять же на это. Я вообще иногда посылаю зашифрованные приветы хейтерам.
– Это как?
– Однажды мне показалось, что мяч попал в девятку. Ну, в динамике так показалось, а повтора не видел. Потом пересмотрел обзор – вижу, что мяч влетел далеко не в девятку.
А уже все – ветка комментариев относительно моей некомпетентности и «чего он тут делает» резко увеличилась, просто в геометрической прогрессии. Ладно, комментирую следующий матч, говорю в репортаже: «Слово девятка у нас теперь чревато».
Меня даже потом Сергей Акулинин спросил: «А почему ты так сказал?» Я ответил, что просто троллю. Потом в комментариях читаю: «А почему говорить про девятку чревато?» И ему отвечают: «Да это он за предыдущий матч исправляется, молодец».
– А вы в Екатеринбурге известный человек? Узнают на улице?
– Не сказал бы, но я стараюсь в общественных местах в маске появляться.
– Даже сейчас?
– Да, болезнь никуда не ушла, время от времени вирусы появляются. Лучше все-таки поберечься.
А так… Бывали, конечно, случаи. После матчей в основном узнают, около стадиона, – сказал Аболин в интервью Sports.ru.
«Про меня пишут: «Он пьяный комментирует?» Познаем Бориса Аболина – главного комментатора регионов
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
говорит, что тогда легче было.
Берегите себя и близких!
Нормальный комментатор, хотя тоже хохмит, но по своему, по уральски, это разнообразит...да и по голосу, не сопляк, жалко болеет...