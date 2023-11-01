Комментатор Аболин: «Стараюсь в маске появляться в общественных местах – болезнь никуда не ушла, вирусы появляются. Лучше поберечься»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Матч ТВ Здоровье Борис Аболин Футбол

Комментатор Борис Аболин рассказал, что надевает маску в общественных местах.

– Как вы реагируете, когда говорят: «Борис Аболин – мем»?

– А как надо? 

– В моем мире есть тут два полюса. Радоваться, что вас обсуждают и что медийность растет. Или расстраиваться, что такой ярлык про образованного, эрудированного и начитанного человека.

– Не могу что-то одно выбрать. Нет ни расстройства, ни радости. Что-то между ними, сугубо нейтральное.

Главное, чтобы родных и близких не беспокоило, а так пусть делают картинки. Не повлиять же на это. Я вообще иногда посылаю зашифрованные приветы хейтерам. 

– Это как?

– Однажды мне показалось, что мяч попал в девятку. Ну, в динамике так показалось, а повтора не видел. Потом пересмотрел обзор – вижу, что мяч влетел далеко не в девятку. 

А уже все – ветка комментариев относительно моей некомпетентности и «чего он тут делает» резко увеличилась, просто в геометрической прогрессии. Ладно, комментирую следующий матч, говорю в репортаже: «Слово девятка у нас теперь чревато».

Меня даже потом Сергей Акулинин спросил: «А почему ты так сказал?» Я ответил, что просто троллю. Потом в комментариях читаю: «А почему говорить про девятку чревато?» И ему отвечают: «Да это он за предыдущий матч исправляется, молодец».

– А вы в Екатеринбурге известный человек? Узнают на улице?

– Не сказал бы, но я стараюсь в общественных местах в маске появляться.

– Даже сейчас?

– Да, болезнь никуда не ушла, время от времени вирусы появляются. Лучше все-таки поберечься.

А так… Бывали, конечно, случаи. После матчей в основном узнают, около стадиона, – сказал Аболин в интервью Sports.ru

«Про меня пишут: «Он пьяный комментирует?» Познаем Бориса Аболина – главного комментатора регионов

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16 комментариев

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Makeav
Так маска в основном нужна чтобы не распространять болезнь, а не чтобы ее не подхватить)
+13
-2
+11
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Gustav Forsberg
дедушка очень сложно переболел сейчас, ковид, пневмония, 2 недели в больничке..
говорит, что тогда легче было.
Берегите себя и близких!
+4
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ЦСКА1960
Я думал он дедок, а на фото вроде молодой.
+2
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AIBOLIT66
так вот ты какой, северный олень...сказал Фурманов подняв ухо слона.
Нормальный комментатор, хотя тоже хохмит, но по своему, по уральски, это разнообразит...да и по голосу, не сопляк, жалко болеет...
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Светлана Агейкина
Убедить себя прятаться за маской может только человек, который ничего не знает о вирусах.
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Andrey Yaroslavtsev
Аболин?
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_BoSToN_44
Ответ Makeav
Так маска в основном нужна чтобы не распространять болезнь, а не чтобы ее не подхватить)
Вот и пусть свою «болезнь» не распространяет
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AIBOLIT66
Ответ Glukinho
это Сергей
Оборин Сергей
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