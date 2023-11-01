Комментатор Аболин: «Стараюсь в маске появляться в общественных местах – болезнь никуда не ушла, вирусы появляются. Лучше поберечься»

Комментатор Борис Аболин рассказал, что надевает маску в общественных местах.

– Как вы реагируете, когда говорят: «Борис Аболин – мем»?

– А как надо?

– В моем мире есть тут два полюса. Радоваться, что вас обсуждают и что медийность растет. Или расстраиваться, что такой ярлык про образованного, эрудированного и начитанного человека.

– Не могу что-то одно выбрать. Нет ни расстройства, ни радости. Что-то между ними, сугубо нейтральное.

Главное, чтобы родных и близких не беспокоило, а так пусть делают картинки. Не повлиять же на это. Я вообще иногда посылаю зашифрованные приветы хейтерам.

– Это как?

– Однажды мне показалось, что мяч попал в девятку. Ну, в динамике так показалось, а повтора не видел. Потом пересмотрел обзор – вижу, что мяч влетел далеко не в девятку.

А уже все – ветка комментариев относительно моей некомпетентности и «чего он тут делает» резко увеличилась, просто в геометрической прогрессии. Ладно, комментирую следующий матч, говорю в репортаже: «Слово девятка у нас теперь чревато».

Меня даже потом Сергей Акулинин спросил: «А почему ты так сказал?» Я ответил, что просто троллю. Потом в комментариях читаю: «А почему говорить про девятку чревато?» И ему отвечают: «Да это он за предыдущий матч исправляется, молодец».

– А вы в Екатеринбурге известный человек? Узнают на улице?

– Не сказал бы, но я стараюсь в общественных местах в маске появляться.

– Даже сейчас?

– Да, болезнь никуда не ушла, время от времени вирусы появляются. Лучше все-таки поберечься.

А так… Бывали, конечно, случаи. После матчей в основном узнают, около стадиона, – сказал Аболин в интервью .

«Про меня пишут: «Он пьяный комментирует?» Познаем Бориса Аболина – главного комментатора регионов

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