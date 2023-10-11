«Барселоне» интересен сын Редондо. «Блауграна» опасается, что Федерико выберет «Реал», где играл его отец и работает дядя

«Барселона» хочет подписать сына бывшего полузащитника «Реала» Фернандо Редондо.

По данным Diario Sport, каталонцы связывались с Федерико Редондо с целью выяснить его планы и ситуацию с контрактом. Его текущее соглашение с « » рассчитано до декабря 2024 года.

Контактировали с 20-летним опорником и представители « ».

При этом « » опасается, что Редондо выберет « », поскольку его отец выступал за эту команду с 1994 по 2000 год, а , его дядя, работает там директором тренировочной базы. Сам Федерико ожидает, что мадридцы сделают ему предложение в следующем году.

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