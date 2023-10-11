«Барселоне» интересен сын Редондо. «Блауграна» опасается, что Федерико выберет «Реал», где играл его отец и работает дядя

Теги Сантьяго Солари высшая лига Нидерланды Аякс Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина возможные трансферы Архентинос Хуниорс Фернандо Редондо Футбол

«Барселона» хочет подписать сына бывшего полузащитника «Реала» Фернандо Редондо.

По данным Diario Sport, каталонцы связывались с Федерико Редондо с целью выяснить его планы и ситуацию с контрактом. Его текущее соглашение с «Архентинос Хуниорс» рассчитано до декабря 2024 года.

Контактировали с 20-летним опорником и представители «Аякса».

При этом «Барселона» опасается, что Редондо выберет «Реал», поскольку его отец выступал за эту команду с 1994 по 2000 год, а Сантьяго Солари, его дядя, работает там директором тренировочной базы. Сам Федерико ожидает, что мадридцы сделают ему предложение в следующем году.

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20 комментариев

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Dottore
Сама фамилия Редондо ассоциируется только с Реалом!
+19
-1
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Ophiomorph
Барса всегда может перебить предложение Реала, предложив агенту пожизненный премиум на Spotify.
+21
-6
+15
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Ophiomorph
Ответ Funny lepka
А кто это не подскажите
Гугли финт Редондо
+14
-2
+12
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Tornado S
здесь известный свой *редондо * есть )
+5
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+5
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Очевидное невероятное
быд такой финт редондо на сайте, вечная память аминь 🙏
+4
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Beloded2007
Ответ Dottore
Сама фамилия Редондо ассоциируется только с Реалом!
Финт против Хеннинга Берга был легендарен
+3
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+3
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Cristiano Ronaldo
Один из самых талантливых игроков Аргентины, поэтому и борются за него топы.
+3
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Ryan_Getzlaf
Ответ Михо
Опорник. По стопам отца) а то у Тюрама вон сын нападающий, у Зидана один вообще вратарь🤦🏻‍♂️
Ты не видел игру сына Зидана?) нельзя назвать его вратарем
+2
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Funny lepka
Ответ Ophiomorph
Гугли финт Редондо
Спасибо
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Чёрный тюльпан
Ответ Михо
Опорник. По стопам отца) а то у Тюрама вон сын нападающий, у Зидана один вообще вратарь🤦🏻‍♂️
У Тюрама 2 сына! Старший в нападении, а младший в центре полузащиты играет. Последним, кстати, тоже именитые клубы интересовались летом.
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Михо
Опорник. По стопам отца) а то у Тюрама вон сын нападающий, у Зидана один вообще вратарь🤦🏻‍♂️
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войд
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Irakli Kan
Редондо - это имя звучит как музыка в стиле танго, он собственно и играл на поле как танцор танго, один из самых впечатляющих и элегантных игроков что я видел
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Mustang Shelby
я не знал что у него есть сын и он играет опорника посмотрим в интернете. золотая пятка на олд траффорде, это было нечто фантастическое, мне повезло что я смотрел этот знаменитый матч, она начиналось как всегда ночью, после победы я до утра не мог уснуть после такого финта и пас на рауля
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