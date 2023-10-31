Игроки «Интер Майами» поздравили Месси с «Золотым мячом», вручив форварду золотистую восьмерку с их автографами

Теги МЛС Лионель Месси Золотой мяч Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Футболисты «Интер Майами» отметили получение Лионелем Месси «Золотого мяча».

Игроки встали вокруг 36-летнего аргентинца и поздравили его с наградой. Затем они выстроились в коридор и хлопали по спине бегущего по нему Месси. Также они взорвали несколько хлопушек.

Лионелю была вручена фигура в виде золотистой восьмерки, на которой его партнеры, включая Жорди Альбу и Серджи Бускетса, оставили автографы.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
а Роналду я бы подарил то, что слепили пацаны из пластида в фильме 9 рота)))))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вальдано
Красиво и по-дружески. Фанаты в Насре тоже его поздравили : Месси, Месси!!!. 👏👏👏🤭
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
бегущий по коридору
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Золотистую с тонированными окнами, бархатным салоном и кожаным рулем 1987 года выпуска
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Это он с самолета на тренировку сразу? Неплохо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RUSLAN USMANKULYYEW
18 декабрь 2022 Поставил огромную точку в споре кто лучше фанатам Роналду!
30 октябрь 2023 Поставил огромную точку в споре кто лучший фанатам футбола!
Гоат
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Легенда, забьёт мяч Канзасу и получит девятый мяч.:))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий