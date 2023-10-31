Футболисты «Интер Майами» отметили получение Лионелем Месси «Золотого мяча».

Игроки встали вокруг 36-летнего аргентинца и поздравили его с наградой. Затем они выстроились в коридор и хлопали по спине бегущего по нему . Также они взорвали несколько хлопушек.

Лионелю была вручена фигура в виде золотистой восьмерки, на которой его партнеры, включая и , оставили автографы.

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