Игроки «Интер Майами» поздравили Месси с «Золотым мячом», вручив форварду золотистую восьмерку с их автографами
Футболисты «Интер Майами» отметили получение Лионелем Месси «Золотого мяча».
Игроки встали вокруг 36-летнего аргентинца и поздравили его с наградой. Затем они выстроились в коридор и хлопали по спине бегущего по нему Месси. Также они взорвали несколько хлопушек.
Лионелю была вручена фигура в виде золотистой восьмерки, на которой его партнеры, включая Жорди Альбу и Серджи Бускетса, оставили автографы.
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