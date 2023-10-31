Ильзат Ахметов: «Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? За каждого соперника дают три очка»
Ильзат Ахметов высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.
«Кульминацией первой части сезона станет матч с «Зенитом»? Нет. Еще много игр. «Зенит» — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»?
Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», — сказал полузащитник «Краснодара».
Матч 15-го тура «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября.
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