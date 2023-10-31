Ильзат Ахметов: «Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? За каждого соперника дают три очка»

Ильзат Ахметов высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

«Кульминацией первой части сезона станет матч с « »? Нет. Еще много игр. «Зенит» — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»?

Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», — сказал полузащитник « ».

Матч 15-го тура «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!