Ильзат Ахметов: «Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? За каждого соперника дают три очка»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

«Кульминацией первой части сезона станет матч с «Зенитом»? Нет. Еще много игр. «Зенит» — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»?

Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», — сказал полузащитник «Краснодара».

Матч 15-го тура «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября.

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