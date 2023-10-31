Лионель Месси: «Барселона» – лучший клуб в мире. Я буду любить его всю жизнь»
Лионель Месси назвал «Барселону» лучшим клубом в мире.
Форвард «Интер Майами» выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.
«Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других.
Конечно, я, как и всегда, слежу за «Барселоной» и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь», – сказал Месси, получивший «Золотой мяч» в 8-й раз.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Умеет быть благодарным.
Мы тебя не забываем)
Ты футбол сделал другим! Спасибо чемпион чемпионатов!
МЛС разрешаем не выигрывать, представляю как будет пустыня злорадствовать, типа: вот! а вы говорили что всё к чему он соприкасается, становится золотым! 😂😂🤭