Лионель Месси: «Барселона» – лучший клуб в мире. Я буду любить его всю жизнь»

Лионель Месси назвал «Барселону» лучшим клубом в мире.

Форвард « » выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

«Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других.

Конечно, я, как и всегда, слежу за «Барселоной» и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь», – сказал , получивший «Золотой мяч» в 8-й раз.

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