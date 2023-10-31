Лионель Месси: «Барселона» – лучший клуб в мире. Я буду любить его всю жизнь»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси назвал «Барселону» лучшим клубом в мире.

Форвард «Интер Майами» выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

«Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других.

Конечно, я, как и всегда, слежу за «Барселоной» и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь», – сказал Месси, получивший «Золотой мяч» в 8-й раз.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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bel01
Какой Лео приятный человек.
Умеет быть благодарным.
+14
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GuruFutbola
Спасибо, дорогой
Мы тебя не забываем)
+8
0
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Barsa! bolshe chem klub
Мистер "Бесконечность" поздравляет весь мир!

Ты футбол сделал другим! Спасибо чемпион чемпионатов!
МЛС разрешаем не выигрывать, представляю как будет пустыня злорадствовать, типа: вот! а вы говорили что всё к чему он соприкасается, становится золотым! 😂😂🤭
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Радость Ди Мария
Ответ Спартак сила
лучший клуб в мире Реал Мадрид
Лучший клуб в мире это Спартак=)
+5
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DHARMA Initiative
Ответ Спартак сила
лучший клуб в мире Реал Мадрид
Да, да а лучший футболист Криштьяну Роналду. Все или с миром. Это не твой праздник.
+4
-2
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Гамаль Хайдаров
не бывают незаслуженные или купленные награды, бывают обиженные фанаты Роналду
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Футбол_это_жизнь
Странно ниже хейтеры утверждают, что Месси должен ненавидеть Барселону! Смешные хомячки
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& Co1366
Спасибо Лео! Ты сделал очень много для Барсы!
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Rachid
Думаю, что и Барса будет любить Лео всегда!
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Alex Legend
Конечно, какой ещё клуб может согласиться на банкротство ради раздутого кошелька пешехода?
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Александр Северный
Ответ sbtqg59825
Так они ему до сих пор зп перечисляют) ещё бы не быть благодарным)
я бы только эти деньги лично с Бартомеу трëс. ну, а так почему он должен отказываться от того, что он полностью заслужил.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Футбол_это_жизнь
Странно ниже хейтеры утверждают, что Месси должен ненавидеть Барселону! Смешные хомячки
Глупости) Как можно ненавидеть дойную корову?)
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