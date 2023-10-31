Фаулер об Эмери: «Один из немногих, кто мог бы сменить Клоппа в «Ливерпуле». В «Арсенале» его не уважали, потому что он не владел английским на уровне членов королевской семьи»

Робби Фаулер считает, что Унаи Эмери может сменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Самый большой комплимент, который я могу сделать – я думаю, что он один из немногих тренеров, способных заменить в « ». Но прежде чем лорды и леди Мидлендса (территория в центральной части Англии, где расположен Бирмингем – Sports.ru) и Энфилда разозлятся: я не утверждаю, что Эмери собирается переехать из Бирмингема в Мерсисайд или что Клопп, возможно, хочет уйти.

Я уже был большим поклонником Эмери, когда « » пригласил его на смену Арсену Венгеру. На «Эмирейтс» все получилось не так, как я ожидал, и я по-прежнему считаю, что во многом это было связано с элементарным неуважением, проявленным к Эмери просто потому, что он владел английским не так хорошо, как члены королевской семьи. В « » он показывает, что футбол действительно универсален», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире HITC.

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