Фаулер об Эмери: «Один из немногих, кто мог бы сменить Клоппа в «Ливерпуле». В «Арсенале» его не уважали, потому что он не владел английским на уровне членов королевской семьи»
Робби Фаулер считает, что Унаи Эмери может сменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
«Самый большой комплимент, который я могу сделать Унаи Эмери – я думаю, что он один из немногих тренеров, способных заменить Клоппа в «Ливерпуле». Но прежде чем лорды и леди Мидлендса (территория в центральной части Англии, где расположен Бирмингем – Sports.ru) и Энфилда разозлятся: я не утверждаю, что Эмери собирается переехать из Бирмингема в Мерсисайд или что Клопп, возможно, хочет уйти.
Я уже был большим поклонником Эмери, когда «Арсенал» пригласил его на смену Арсену Венгеру. На «Эмирейтс» все получилось не так, как я ожидал, и я по-прежнему считаю, что во многом это было связано с элементарным неуважением, проявленным к Эмери просто потому, что он владел английским не так хорошо, как члены королевской семьи. В «Астон Вилле» он показывает, что футбол действительно универсален», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире HITC.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
во-вторых, лично я в очереди на тренерский престол Ливерпуля перед Эмери вижу Де Дзерби, Хаби и Нагельсмана
Есть определенная тенденция, в том с какими клубами Эмери добивается успеха.
Так что наверно и правда Эмери.
Тогда история может красиво повториться: при Билле Шенкли Ливерпуль выиграл 10 трофеев, а при его ассистенте, ставшем главным тренером - Бобе Пейсли - 20 😁