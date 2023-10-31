Фаулер об Эмери: «Один из немногих, кто мог бы сменить Клоппа в «Ливерпуле». В «Арсенале» его не уважали, потому что он не владел английским на уровне членов королевской семьи»

Теги Ливерпуль Робби Фаулер Астон Вилла Юрген Клопп Арсенал Унаи Эмери Футбол

Робби Фаулер считает, что Унаи Эмери может сменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Самый большой комплимент, который я могу сделать Унаи Эмери – я думаю, что он один из немногих тренеров, способных заменить Клоппа в «Ливерпуле». Но прежде чем лорды и леди Мидлендса (территория в центральной части Англии, где расположен Бирмингем – Sports.ru) и Энфилда разозлятся: я не утверждаю, что Эмери собирается переехать из Бирмингема в Мерсисайд или что Клопп, возможно, хочет уйти.

Я уже был большим поклонником Эмери, когда «Арсенал» пригласил его на смену Арсену Венгеру. На «Эмирейтс» все получилось не так, как я ожидал, и я по-прежнему считаю, что во многом это было связано с элементарным неуважением, проявленным к Эмери просто потому, что он владел английским не так хорошо, как члены королевской семьи. В «Астон Вилле» он показывает, что футбол действительно универсален», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире HITC.

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20 комментариев

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Fedoseich
Красиво сказано. Элегантно стебанул английских снобов)
+10
-1
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гилберт
Офигенный тренер.
+9
-1
+8
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Sergey Kuznetsov
во-первых, великий форвард Дзюба не согласится с характеристикой на тренеришку;
во-вторых, лично я в очереди на тренерский престол Ливерпуля перед Эмери вижу Де Дзерби, Хаби и Нагельсмана
+4
-1
+3
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Billy_Shears
Сейчас, фанатов конечно попустило, но мы все еще помним унылую игру и результаты.
Есть определенная тенденция, в том с какими клубами Эмери добивается успеха.
+3
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Давид Agabekyan
У Эмери в топ клубах не идёт. Надо Алонсо брать. Но лучший вариант конечно же если Клопп останется
+3
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Adamdfdgds
При Эмери Арсенал играл в позорный футбол, нас раскатывали все, кому не лень. В последних 7 матчах сезона 18/19 было одержано всего 2 победы. Лестер и Вулверхэмптон накидывали по 3 мяча, оборона разваливалась. В итоге не попали топ 4, проиграли челси 4-1 в финале ЛЕ. В следующем сезоне та же песня на старте. Никогда не забуду 30 ударов по воротам от Уотфорда
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Виталий Ан
Ответ Давид Agabekyan
У Эмери в топ клубах не идёт. Надо Алонсо брать. Но лучший вариант конечно же если Клопп останется
Если бы Эмери поддержали бы хотяб на половину как Хака в МЮ то все бы получилось у него. В ПСЖ не самый подходящий момент пришел( там россыпь звезд которые не были впечатлены его заслугами), в Арсенал после долгого тренерства Венгера тоже не лучший момент. Сейчас думаю у него у самого уверенности прибавилось. Отличный тренер.
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Sergey Kuznetsov
Ответ dino
а Джеррарда не видишь?
пока нет, к сожалению
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Sergey Kuznetsov
Ответ Liquidozz
Хаби вообще ни каким боком, Ди дзерби слишком упертый, Нагельсман пока кот в мешке (со всем уважением). Так что наверно и правда Эмери.
спасибо за великолепную аналитику уровня Мостового) посмеялся)
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Kirillaz
Ответ MVL
Просто игрокам Арсенала надо сбить спесь, к Арсеналу 2004 года они не имеют никакого отношения, надо спокойно начинать играть, тогда и титулы будут.
Всех игроков Арсенала, которым "надо сбить спесь", уже нет в клубе. Остались как раз те, кто спокойно играет и показывает результат. Но это всё работа тренера, которую Эмери в Арсенале не показывал.
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MVL
Ответ Billy_Shears
Сейчас, фанатов конечно попустило, но мы все еще помним унылую игру и результаты. Есть определенная тенденция, в том с какими клубами Эмери добивается успеха.
Просто игрокам Арсенала надо сбить спесь, к Арсеналу 2004 года они не имеют никакого отношения, надо спокойно начинать играть, тогда и титулы будут.
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dino
Ответ Sergey Kuznetsov
пока нет, к сожалению
У него ещё есть время.
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dino
Ответ Sergey Kuznetsov
во-первых, великий форвард Дзюба не согласится с характеристикой на тренеришку; во-вторых, лично я в очереди на тренерский престол Ливерпуля перед Эмери вижу Де Дзерби, Хаби и Нагельсмана
а Джеррарда не видишь?
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Liquidozz
Ответ Sergey Kuznetsov
во-первых, великий форвард Дзюба не согласится с характеристикой на тренеришку; во-вторых, лично я в очереди на тренерский престол Ливерпуля перед Эмери вижу Де Дзерби, Хаби и Нагельсмана
Хаби вообще ни каким боком, Ди дзерби слишком упертый, Нагельсман пока кот в мешке (со всем уважением).
Так что наверно и правда Эмери.
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MVL
Ответ Давид Agabekyan
У Эмери в топ клубах не идёт. Надо Алонсо брать. Но лучший вариант конечно же если Клопп останется
Абсолютно не согласен, он чуть с Подлодкой не вышел в финал ЛЧ, помешал вратарь, который решил пропустить все что летит в направлении ворот. Так получается, что он с любыми командами добивается успеха.
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Александр Валерьевич
Ответ Давид Agabekyan
У Эмери в топ клубах не идёт. Надо Алонсо брать. Но лучший вариант конечно же если Клопп останется
Лучший вариант - это преемственность. После Клоппа клуб должен возглавить Лийндерс 💪
Тогда история может красиво повториться: при Билле Шенкли Ливерпуль выиграл 10 трофеев, а при его ассистенте, ставшем главным тренером - Бобе Пейсли - 20 😁
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Kirkorofff
Ответ Давид Agabekyan
У Эмери в топ клубах не идёт. Надо Алонсо брать. Но лучший вариант конечно же если Клопп останется
Да всё у него нормально было в том же псж. Если бы не тот матч с Барсой, до сих пор бы тренеришка на высоком уровне работал.
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Re{FRIGE}r@toR
Отличная идея! Ливерпуль как раз никогда не выигрывал Лигу Европы
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