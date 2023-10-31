Артета о «Золотом мяче»: «В случае Месси ошибки быть не может, победа на ЧМ – вершина его карьеры. Видеть в списках своих игроков всегда приятно – в следующем сезоне надо подняться выше»

Микель Артета высказался об итогах голосования за «Золотой мяч».

Вчера в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в рекордный 8-й раз стал .

Среди игроков «Арсенала» в число 30 номинантов попали , занявший в голосовании 28-е место, и , ставший 24-м.

«Ошибки быть не может, если речь идет о Месси. Победа на чемпионате мира в его возрасте – вершина карьеры. Этого никто не ожидал.

Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно.

Всегда приятно видеть в этих списках своих игроков. Это комплимент им и их достижениям. Теперь задача состоит в том, чтобы подняться в следующем сезоне подняться в рейтинг выше, потому что это будет означать, что они снова это сделали», – сказал главный тренер « ».

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