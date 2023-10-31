Артета о «Золотом мяче»: «В случае Месси ошибки быть не может, победа на ЧМ – вершина его карьеры. Видеть в списках своих игроков всегда приятно – в следующем сезоне надо подняться выше»

Теги Микель Артета МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Арсенал рейтинги Золотой мяч Мартин Эдегор Интер Майами Букайо Сака Футбол

Микель Артета высказался об итогах голосования за «Золотой мяч».

Вчера в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в рекордный 8-й раз стал Лионель Месси.

Среди игроков «Арсенала» в число 30 номинантов попали Мартин Эдегор, занявший в голосовании 28-е место, и Букайо Сака, ставший 24-м.

«Ошибки быть не может, если речь идет о Месси. Победа на чемпионате мира в его возрасте – вершина карьеры. Этого никто не ожидал.

Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно.

Всегда приятно видеть в этих списках своих игроков. Это комплимент им и их достижениям. Теперь задача состоит в том, чтобы подняться в следующем сезоне подняться в рейтинг выше, потому что это будет означать, что они снова это сделали», – сказал главный тренер «Арсенала».

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7 комментариев

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Golos Razuma
Ответ Донован хозяин НБА
"Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно." Невероятный уровень пешеходства за последние 5 лет Невероятный уровень отсутствия победы в самом главном клубном турнире футбола на протяжении 9 лет Невероятный уровень унижений, с которым он раз за разом вылетал из Лиги чемпионов Невероятный уровень коррупции мировой футбольной системы, что ради работы пиар-машины Лёлика ему уже седьмой левый ЗМ вручают Невероятный денежный уровень его катарских хозяев, которые купили ему победу ЧМ с помощью продажного судейства
Невероятный уровень горения пукана детектед.
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Tseren031293
Ошибки быть не может, что получил Лео
Ошибка в том, что ты не сказал, что Лео- доминировал
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Red_Marlboro_
Как же горит у фанатов престарелой Эсмеральды,ведь ей осталось только за песочный мяч бороться,да и то там Митрович её уделает 😃
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Edwin_Hubble
Ответ Донован хозяин НБА
"Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно." Невероятный уровень пешеходства за последние 5 лет Невероятный уровень отсутствия победы в самом главном клубном турнире футбола на протяжении 9 лет Невероятный уровень унижений, с которым он раз за разом вылетал из Лиги чемпионов Невероятный уровень коррупции мировой футбольной системы, что ради работы пиар-машины Лёлика ему уже седьмой левый ЗМ вручают Невероятный денежный уровень его катарских хозяев, которые купили ему победу ЧМ с помощью продажного судейства
На 🧯
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Квадратное личико
Ответ Донован хозяин НБА
"Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно." Невероятный уровень пешеходства за последние 5 лет Невероятный уровень отсутствия победы в самом главном клубном турнире футбола на протяжении 9 лет Невероятный уровень унижений, с которым он раз за разом вылетал из Лиги чемпионов Невероятный уровень коррупции мировой футбольной системы, что ради работы пиар-машины Лёлика ему уже седьмой левый ЗМ вручают Невероятный денежный уровень его катарских хозяев, которые купили ему победу ЧМ с помощью продажного судейства
Невероятный уровень тысяч артёмок, которыми ты наводнил весь сайт, и даже с учётом того, что тебя здесь в среднем в 1000 раз больше, чем обычного психически здорового пользователя, ты ничего не изменил и никогда не изменишь, Артёмка)
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