Гюндоган был недоволен отсутствием помощи от «Барселоны» с переездом после трансфера. Хавбек пожаловался клубу, ему принесли извинения

Илкай Гюндоган был недоволен недостаточной помощью «Барселоны» после трансфера.

перешел в «Барселону» этим летом по окончании контракта с «Манчестер Сити».

По информации Diario Sport, после трансфера Гюндоган посчитал, что «Барселона» не оказала ему и его семье должной помощи при переезде, несмотря на обещанный ему звездный статус в клубе. Полузащитник надеялся на помощь клуба в поиске жилья и логистике.

Сообщается, что Гюндоган направил в клуб жалобу через несколько дней после трансфера. « » принесла игроку и его семье извинения.

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