Гюндоган был недоволен отсутствием помощи от «Барселоны» с переездом после трансфера. Хавбек пожаловался клубу, ему принесли извинения

Теги Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган был недоволен недостаточной помощью «Барселоны» после трансфера.

Гюндоган перешел в «Барселону» этим летом по окончании контракта с «Манчестер Сити».

По информации Diario Sport, после трансфера Гюндоган посчитал, что «Барселона» не оказала ему и его семье должной помощи при переезде, несмотря на обещанный ему звездный статус в клубе. Полузащитник надеялся на помощь клуба в поиске жилья и логистике.

Сообщается, что Гюндоган направил в клуб жалобу через несколько дней после трансфера. «Барселона» принесла игроку и его семье извинения.

Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»

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18 комментариев

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Leon Petov
Кажется кому-то скоро снизят зарплату и лишат завтрака в столовой
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Виталий Ан
Складывается впечатление что Гюдоган уже жалеет о переходе. )
+6
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Marcus-light
Я тоже всегда так делаю, извиниться проще, чем что-то делать)
+6
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xQcoW
Бчк дернет ему за рычаг, если дальше будет жаловаться
+5
-2
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Spiker1606
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Меньше чем клуб под названием Барселона даже не в состоянии помочь своему игроку
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vals1702
скоро зп попросят снизить)
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Taddy Brain
Ответ Spiker1606
Меньше чем клуб под названием Барселона даже не в состоянии помочь своему игроку
Но в состоянии подергать за рычаг)
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Виталий Ан
Складывается впечатление что Гюдоган уже жалеет о переходе. )
как тут не жалеть, приехал биться, бороться, вытащить из кризиса а тут после Классико ничего кроме слёз Гави который рубился насмерть
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Taddy Brain
Ответ vals1702
скоро зп попросят снизить)
И вместо получения зп, будет дергать рычаггг
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Виталий Ан
Ответ Taddy Brain
Но в состоянии подергать за рычаг)
Им можно уже салон массажный открывать)). Как услуга дерганье рычагов.
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Roman
Ответ Виталий Ан
Складывается впечатление что Гюдоган уже жалеет о переходе. )
После лучшего клуба мира, где все организовано по высшему классу, попасть в Барсу... Понятно, что Илкая ужасный стресс
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Bazilic
Ответ Виталий Ан
Складывается впечатление что Гюдоган уже жалеет о переходе. )
Пусть запросит трансфер
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Taddy Brain
Ответ xQcoW
Бчк дернет ему за рычаг, если дальше будет жаловаться
Рычагселона))))
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Случайно заскочил
"Лучше бы чемоданы принесли, а не извинения", сказал Гюндоган
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Кокич
При переезде нужен грузовик (из другой страны —
ж/д контейнер) и несколько грузчиков.
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m1t9
лапорта прислал в телеграмм кружочек с извинениями
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porosenochek
Если там не видео с извинениями, то тогда не катит...
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