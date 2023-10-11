Гюндоган об ЛЧ: «Барса» может конкурировать с лучшими в мире. Думаю, мы можем дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»

Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Серджи Бускетс Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган считает, что «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов.

«Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире.

Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, – потому что другие команды тоже очень хороши – мы сможем далеко продвинуться.

Но нам нужно больше времени, больше игр, чтобы привыкнуть друг к другу. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Думаю, мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его. Гипотетически я могу подумать о том, что нужно команде, чтобы зайти как можно дальше.

К счастью, у нас есть тренер, который уже выиграл Лигу чемпионов. Я полагаю, в команде есть четыре или пять игроков, которые выиграли Лигу чемпионов, и мы играем важную роль в наставлении других игроков.

Это великий клуб, фантастический, один из крупнейших в мире. Я слежу за ними с детства, и мне всегда нравилась их игра. Мне нравилась полузащита Бускетса, Хави и Иньесты, и [Хави] руководит нами сейчас – лучше и быть не могло», – сказал полузащитник в интервью клубному телевидению «Барселоны».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Очевидное невероятное
униженный роман 😁
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Гномович!
Потолок спотифая 1/4 ЛЕ.
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Невский баклан
Барса очень опасна, на сегодня только Сити самый топ, а Барса, Реал, Бавария и Интер +/- на одном уровне. Искренне желаю Барсе попасть на МЮ, а то англосаксы после прошлого года раздулись и желали каждый год играть с Барсой, но все нормальные понимают, что в соперниках лучше бы Барса попалась как можно позже!
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Очевидное невероятное
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Нет
на нет и суда нет
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Ответ laudrup
Какие пару месяцев? До Евро было пару недель и к тому же датчане не были ни на каком отдыхе, они готовились к товарняку с нашей сборной.
возможно человек хотел написать пару недель, да даже если бы 2 месяца, и за это время бы не собралась никакая сборная! В спорте как и в жизни часто происходит стечение обстоятельств,или как карты лягут.
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Однажды в Космосе
Это футбол,кто думал например когда в Португалии проходил чемпионат Европы и в финал вышла мёртвая Греция, которая забивала гол ,и все весь матч в обороне, в плей офф побеждали по пенальти и чудом попали в финал на хозяев поля тогда вообще сильную Португалию ,и Греция победила!)!). после забитого гола в финале, Греция не нанесла больше ни одного удара. Или взять сборную Дании, которая вообще не попал на евро ,и игроки Дании разлетелись отдыхать по разным уголками со своими семьями. и вдруг распадается Югославия, так вот быстро обвзвонили игроков Дании, провели сборы, пару месяцев сыгрались и полетели на чемпионат Европы, тёмной лошадкой, и сенсационно стали чемпиономи Европы. Так что в жизни всегда все возможно.
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vincere
Из группы выйдут - а дальше как жребий раскинет.
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