Гюндоган об ЛЧ: «Барса» может конкурировать с лучшими в мире. Думаю, мы можем дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»

Илкай Гюндоган считает, что «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов.

«Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире.

Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, – потому что другие команды тоже очень хороши – мы сможем далеко продвинуться.

Но нам нужно больше времени, больше игр, чтобы привыкнуть друг к другу. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Думаю, мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его. Гипотетически я могу подумать о том, что нужно команде, чтобы зайти как можно дальше.

К счастью, у нас есть тренер, который уже выиграл Лигу чемпионов. Я полагаю, в команде есть четыре или пять игроков, которые выиграли Лигу чемпионов, и мы играем важную роль в наставлении других игроков.

Это великий клуб, фантастический, один из крупнейших в мире. Я слежу за ними с детства, и мне всегда нравилась их игра. Мне нравилась полузащита , Хави и , и [ ] руководит нами сейчас – лучше и быть не могло», – сказал полузащитник в интервью клубному телевидению «Барселоны».

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