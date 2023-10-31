Личка об иностранных арбитрах в РПЛ: «Впервые слышу. Проблем в российском судействе не вижу – на матчах «Динамо» все делали свою работу хорошо»

Марцел Личка высказался о назначении иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее в ЭСК РФС сообщили, что в ближайшее время в рамках программы обмена матчи РПЛ смогут судить арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Беларуси.

– рассказал, что матч до конца года может обслужить арбитр из Саудовской Аравии. Как вам такая инициатива?

– Я впервые слышу об этом. Вы первый, кто мне рассказал об этом.

Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у ВАР, которые вызывают вопросы.

Поэтому для меня судьи РПЛ – хорошие специалисты, в матче с «Уралом» арбитр тоже отработал на приличном уровне, – сказал главный тренер « ».

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