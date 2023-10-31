Личка об иностранных арбитрах в РПЛ: «Впервые слышу. Проблем в российском судействе не вижу – на матчах «Динамо» все делали свою работу хорошо»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва высшая лига Беларусь высшая лига Катар высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ Марцел Личка Павел Каманцев Футбол

Марцел Личка высказался о назначении иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее в ЭСК РФС сообщили, что в ближайшее время в рамках программы обмена матчи РПЛ смогут судить арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Беларуси.

– Павел Каманцев рассказал, что матч РПЛ до конца года может обслужить арбитр из Саудовской Аравии. Как вам такая инициатива?

– Я впервые слышу об этом. Вы первый, кто мне рассказал об этом.

Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у ВАР, которые вызывают вопросы.

Поэтому для меня судьи РПЛ – хорошие специалисты, в матче с «Уралом» арбитр тоже отработал на приличном уровне, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Groznyi2024
Конечно хорошо, ведь можно ходить по ногам Барриосу, все равно ничего не будет. А потом за счет этого игрока выиграть матч.
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