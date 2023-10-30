Лапочкин об иностранных судьях в РПЛ: «Если саудит, катарец или белорус заберет матч, наш молодой арбитр не будет расти»

Сергей Лапочкин высказался об обмене судьями между Россией и лигами Азии.

– Что дает обмен судьями ?

– Круто поехать посудить в Саудовскую Аравию. Даже не заработать – там играют звезды, это хороший чемпионат.

– Заработать тоже.

– Там зарплата плюс-минус как в России. Я тоже там судил. Тогда было что-то около 2500 долларов за игру.

Но разве в Катар сильный чемпионат? У меня есть сомнения. Уровень чемпионата Белоруссии тоже намного ниже нашего. Вряд ли ты там приобретешь позитивный опыт.

В Катаре есть арбитр, который работал на ЧМ-2022, он судит в азиатской ЛЧ. Может быть, он нам поможет. Один.

В Саудовской Аравии местные судьи практически не судят высший дивизион. Там работают приезжие арбитры. Их судьи судят либо их первый дивизион, либо какие-то малозначительные матчи. Они навряд ли принесут что-то в наш чемпионат.

В Белоруссии, не хочу никого обижать, есть один арбитр, который входит в элитную группу УЕФА – .

Сейчас наши арбитры могут куда-то ездить, чтобы показать, что мы не изолированы. На мой взгляд, это главное.

Почему Павел Каманцев заявил об этом на прошлой неделе? Был кошмарный тур.

Наши молодые арбитры должны получать практику. Ее можно получать только на хороших матчах. Если ты не судишь у себя в чемпионате, а этот матч заберет саудит, из Катара арбитр или белорус, ты не будешь расти.

– Почему вы думаете, что иностранным судьям будут давать топ-матчи?

– А что, они поедут судить «Факел» – «Пари НН»? Думаю, что если приглашают арбитров, то они будут судить топовые матчи, – сказал бывший судья Мир РПЛ и ФИФА Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!