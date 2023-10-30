Лапочкин об иностранных судьях в РПЛ: «Если саудит, катарец или белорус заберет матч, наш молодой арбитр не будет расти»

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Беларусь высшая лига Катар Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Алексей Кульбаков Сергей Лапочкин Павел Каманцев Это футбол, брат! Футбол

Сергей Лапочкин высказался об обмене судьями между Россией и лигами Азии.

– Что дает обмен судьями РПЛ?

– Круто поехать посудить в Саудовскую Аравию. Даже не заработать – там играют звезды, это хороший чемпионат.

– Заработать тоже.

– Там зарплата плюс-минус как в России. Я тоже там судил. Тогда было что-то около 2500 долларов за игру.

Но разве в Катар сильный чемпионат? У меня есть сомнения. Уровень чемпионата Белоруссии тоже намного ниже нашего. Вряд ли ты там приобретешь позитивный опыт.

В Катаре есть арбитр, который работал на ЧМ-2022, он судит в азиатской ЛЧ. Может быть, он нам поможет. Один.

В Саудовской Аравии местные судьи практически не судят высший дивизион. Там работают приезжие арбитры. Их судьи судят либо их первый дивизион, либо какие-то малозначительные матчи. Они навряд ли принесут что-то в наш чемпионат.

В Белоруссии, не хочу никого обижать, есть один арбитр, который входит в элитную группу УЕФА – Алексей Кульбаков.

Сейчас наши арбитры могут куда-то ездить, чтобы показать, что мы не изолированы. На мой взгляд, это главное.

Почему Павел Каманцев заявил об этом на прошлой неделе? Был кошмарный тур.

Наши молодые арбитры должны получать практику. Ее можно получать только на хороших матчах. Если ты не судишь у себя в чемпионате, а этот матч заберет саудит, из Катара арбитр или белорус, ты не будешь расти.

– Почему вы думаете, что иностранным судьям будут давать топ-матчи?

– А что, они поедут судить «Факел» – «Пари НН»? Думаю, что если приглашают арбитров, то они будут судить топовые матчи, – сказал бывший судья Мир РПЛ и ФИФА Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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8 комментариев

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Не уверен!!
Зачем нашему арбитру расти? Если он кучу ошибок в матче сделает, его отстранят за год и через пару туров вернут, так как судить не кому...
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Don_Krebs
Сорняки расти и не должны. Хотя саудиты и не лучше.
+5
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q2fbdx2shh
Надо задуматься об лимите на легионеров в судейском корпусе
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Oleg Olegov
Заходят как-то саудит, катарец и белорус в бар, а там Лапочкин в нарды играет.
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Подкат Мальдини
А почему приведены примеры таких мягко говоря не футбольных стран , можно Германию взять Италию Голландию
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justburn
Там один "нормальный", тут один. А если также глянуть на нашу лигу, цифры не сильно больше будут. Три невынесенных удаления за позапрошлый тур, и это только признанные ЭСК! В туре не без скандала. Наверняка в матче Ттх-Ливерпуль тогда наши подменяли иностранных коллег.
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Kira625
Ага, зато сейчас они растут. Место расти для лучших всё равно останется, а остальные пусть пока тренируются на кошечках (в первой лиге).
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justburn
Ответ Oleg Olegov
Заходят как-то саудит, катарец и белорус в бар, а там Лапочкин в нарды играет.
Из хлеба.
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