Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят совместно провести ЧМ-2034

Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят вместе провести ЧМ-2034.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Индонезии Эрик Тохир.

«Мы обсуждаем заявку с Австралией. Когда я посетил Малайзию и , обе страны выразили заинтересованность присоединиться к Индонезии и », – сказал Тохир в беседе с Sydney Morning Herald.

Сейчас Индонезия ведет переговоры с Австралией о возможной совместной заявке. Ранее ФИФА пригласила Азию и Океанию подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Также на проведение турнира претендует Саудовская Аравия.

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