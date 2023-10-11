Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят совместно провести ЧМ-2034

Теги Сборная Австралии по футболу ФИФА сборная Индонезии Австралийская федерация футбола сборная Сингапура чемпионат мира сборная Малайзии федерация футбола Малайзии Футбол

Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят вместе провести ЧМ-2034.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Индонезии Эрик Тохир.

«Мы обсуждаем заявку с Австралией. Когда я посетил Малайзию и Сингапур, обе страны выразили заинтересованность присоединиться к Индонезии и Австралии», – сказал Тохир в беседе с Sydney Morning Herald.

Сейчас Индонезия ведет переговоры с Австралией о возможной совместной заявке. Ранее ФИФА пригласила Азию и Океанию подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Также на проведение турнира претендует Саудовская Аравия.

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34 комментария

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Mbest77
А почему не Канада, Аргентина, Финляндия, Эфиопия и Австралия?
+17
-5
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ПавелАвер
мечтаю чтоб ЧМ провели одновременно во всех бывших советских республиках. Но это сказка
+12
-6
+6
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marsel1412
Ответ iPatrick
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У тебя хреново с иронией
+7
-2
+5
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Кокич
В Индонезии — на каждом острове по матчу.
+3
0
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Cristiano Ronaldo
Географически, это оправданно. Австралия, Сингапур и Малайзия в финансовом плане успешные страны, а значит инфраструктура у них будет на достойном уровне. Вот по Индонезии, существуют вопросы, но и им помогут.
+3
0
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Куколд24
Всё, классический чемпионат в одной стране закончился ФИФА продалась с потрохами
все меньше стран, желающих принимать такие турниры в одиночку - это слишком затратно
+3
0
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Cristiano Ronaldo
Ответ Мельников Михаил
Я в глостну заржал, когда про успешность стран Балтии прочитал))) Ну ладно Украина, с действительно сильной промышленностью и сельским хозяйством. Ну ладно Казахстан смело геополитическим положением. Ну ладно даже Молдова и Грузия с их климатом. Но Прибалтика? Серьезно, блин?
Заржал, потому что не владеешь ни статистическими данными, ни данными международных организаций. Смейся дальше, продлевай себе жизнь.
+2
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Любезный Коссутий
норм, я считаю. лететь недалеко, в принципе, от КЛ до Мельбурна всего лишь 8 часов, а от той же Джакарты и того меньше.
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113k
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Ответ Cristiano Ronaldo
Географически, это оправданно. Австралия, Сингапур и Малайзия в финансовом плане успешные страны, а значит инфраструктура у них будет на достойном уровне. Вот по Индонезии, существуют вопросы, но и им помогут.
Индонезия бурно развивается по ВВП, наверно скоро обгонит нас по ВВП, если уже не обогнала.
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Sasha Alexander
Ответ Mbest77
А почему не Канада, Аргентина, Финляндия, Эфиопия и Австралия?
Потому что индонезия сингапур и малайзия это как треугольник москва - ростов - казань от силы
а австралия - сочи
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gukmamop
без Пакистана или Эфиопии в заявке даже пытаться не надо
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Любезный Коссутий
Ответ 113k
США, Китай, Индия, Англия спокойно проведут ЧМ в одно лицо, не говоря о куче других стран, таких как Франция, Германия, Бразилия и тд
да конечно. особенно Бразилия и Индия. смешно.
а Франция, Германия и Англия пару раз в столетие разве что.
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Любезный Коссутий
все меньше стран, желающих принимать такие турниры в одиночку - это слишком затратно
США, Китай, Индия, Англия спокойно проведут ЧМ в одно лицо, не говоря о куче других стран, таких как Франция, Германия, Бразилия и тд
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Теннис Сандгрен
Ответ Виктор Бутко
что по географии?
Что по несерьёзному восприятию всего сказанного?
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iPatrick
Ответ marsel1412
У тебя хреново с иронией
Всё, понял. Типа отсылка к ЧМ на трех континентах. Сорян, облажался немного )
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iPatrick
Ответ Mbest77
А почему не Канада, Аргентина, Финляндия, Эфиопия и Австралия?
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Pigmalion
Ответ Dizzod
они ещё 70 лет республики обирали и сам жирели, а теперь удивляются: а что вы такие не развитые?
Ну скорее это нац.республики обирали РСФСР, БССР, УССР, у которых большинство регионов были в 3-4 группе снабжения, в то время как у нац.республик высший.
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Cristiano Ronaldo
Ответ Dizzod
они ещё 70 лет республики обирали и сам жирели, а теперь удивляются: а что вы такие не развитые?
Не соглашусь. Было и хорошее и плохое, страны Балтии, Молдова, Украина и Грузия, жили лучше чем Россия. Сейчас и страны Балтии по всем показателям выше России и даже Беларусь с Казахстаном, поэтому им бы самим подтянуться до уровня своих соседей, а то такими темпами станут как Таджикистан.
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кuraakula belov
Австралии с Новой Зеландией по хорошему стоило ЧМ 22 отдать
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Dizzod
Сингапур жалко, загадят его толпы фанатов. Или они госбюджет удвоют за счет штрафов.
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iPatrick
Рубрика "Куда еще не пустят сборную России"
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Andrey Ashhabadskiy
процесс домино пошёл..
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Куколд24
Всё, классический чемпионат в одной стране закончился
ФИФА продалась с потрохами
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DancePunk
Чм 2038 предлагаю провести как любой чемпионат - по матчу дома и в гостях
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