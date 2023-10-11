Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят совместно провести ЧМ-2034
Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур хотят вместе провести ЧМ-2034.
Об этом сообщил президент Федерации футбола Индонезии Эрик Тохир.
«Мы обсуждаем заявку с Австралией. Когда я посетил Малайзию и Сингапур, обе страны выразили заинтересованность присоединиться к Индонезии и Австралии», – сказал Тохир в беседе с Sydney Morning Herald.
Сейчас Индонезия ведет переговоры с Австралией о возможной совместной заявке. Ранее ФИФА пригласила Азию и Океанию подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
Также на проведение турнира претендует Саудовская Аравия.
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