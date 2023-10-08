ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии – это «решенный вопрос». ФИФА «получит миллиарды» (Daily Mail)

Теги Сборная Австралии по футболу ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу чемпионат мира деньги Футбол

Наиболее вероятным местом проведения ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия.

Daily Mail, ссылаясь на близкие к руководящим кругам источники, пишет, что фактически ФИФА уже сделала выбор в пользу ближневосточной страны.

«Проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии не просто вероятно – это уже практически решенный вопрос.

Деньги снова сказали свое слово, это событие принесет ФИФА миллиарды», – сообщили газете люди, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что такая ситуация раздражает представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир. Ожидается, что Саудовская Аравия получит большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.

Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034: «Это подтверждение усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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rigobersong
Суд Саудовской Аравии приговорил 54-летнего пенсионера и бывшего школьного учителя Мохаммеда бин Нассера аль-Гамди к смертной казни за его активность в социальной сети.

По данным правозащитной организации GCHR, у Мохаммеда аль-Гамди в социальной сети было всего 9 подписчиков.

Просто позорище!:)
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Groznyi2024
Ответ rigobersong
Суд Саудовской Аравии приговорил 54-летнего пенсионера и бывшего школьного учителя Мохаммеда бин Нассера аль-Гамди к смертной казни за его активность в социальной сети. По данным правозащитной организации GCHR, у Мохаммеда аль-Гамди в социальной сети было всего 9 подписчиков. Просто позорище!:)
В апреле 2016-го 61-летний орегонец Джон Мартин Росс угодил за решётку после того, как пригрозил на фейсбуке насилием агентам ФБР, а также обругал Обаму за то, что тот не почил своим присутствием похороны экс-первой леди Нэнси Рейган.
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rigobersong
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
А ты знал, что боевики Хамас спонсируются в том числе Катаром и Саудовской Аравией!:))
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Блуждающий странник
Итак было понятно. Поэтому и устроили цирк в 2030 году устроив ЧМ сразу в 6 странах
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Борис Гольянов
Было очевидно после того, как ФИФА для ротации континентов взяла на 2030 сразу и Европу и Африку и всучила даже Южной Америке три матча, чтобы никто из них не имел права побороться за 2034
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arspurs9
Удивление (нет)
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Groznyi2024
К 2034 весь состав ФИФА уже будет из арабов)
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Роман
Вот что нефть животворящая делает. В СА её больше, чем где либо.
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Pertinax Gandi
А вдруг нефть к тому времени закончится?
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Салауат Нуралиев
Ответ НеПотерплю!
Снова англичане начинают нагнетать.
Если будет чемпионат Мира по лицемерию Англия займёт всё места
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Антибаскет Поповича
"Отмечается, что такая ситуация раздражает представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир"

Вот уж не знаю, а Австралия правда так сильно желает в одиночестве вписываться в эту сомнительную блуду с 48 командами (если ФИФА не расширит турнир ещё более)? Тут вон даже Штаты не в одиночку будут организаторами. Австралийцам-то это зачем? Риск больших убытков вполне осязаем. Я понимаю, что арабы лишний раз могут побросаться деньгами и попонтоваться, но антиподы у меня совершенно не ассоциируются с подобным мышлением.
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Alexander Prokofyev
Роналду будет играть?
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Vinnipukh Vinni
Всегда смешно читать и слышать "деньги решили" от западных людей.
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fil_spb
Ответ rigobersong
А ты знал, что боевики Хамас спонсируются в том числе Катаром и Саудовской Аравией!:))
Пфф, так Хамас это те ребята, которые воевали в рядах и были ответственны за боевую подготовку Свободной
Сирийской Армии, у которой в союзниках и спонсорах такие "уважаемые и цивилизованные" страны как США, Франция, Великобритания и т.д. Правоверная Википедия не даст соврать. Поэтому сегодня конечно день удивительных открытий, почему-то те ребята, которые были хорошими в Сирии, вдруг стали нехорошими в Израиле. Хотя это все те же люди со все теми же методами и подходами. Непонятно.
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&_Bishep_&
Ответ Антибаскет Поповича
"Отмечается, что такая ситуация раздражает представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир" Вот уж не знаю, а Австралия правда так сильно желает в одиночестве вписываться в эту сомнительную блуду с 48 командами (если ФИФА не расширит турнир ещё более)? Тут вон даже Штаты не в одиночку будут организаторами. Австралийцам-то это зачем? Риск больших убытков вполне осязаем. Я понимаю, что арабы лишний раз могут побросаться деньгами и попонтоваться, но антиподы у меня совершенно не ассоциируются с подобным мышлением.
Совершенно справедливое замечание. Теперь наверное никакая страна не сможет провести ЧМ самостоятельно. СА скорее всего до жеребьевки возьмёт 1-2 страны для совместной заявки.
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