ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии – это «решенный вопрос». ФИФА «получит миллиарды» (Daily Mail)

Наиболее вероятным местом проведения ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия.

Daily Mail, ссылаясь на близкие к руководящим кругам источники, пишет, что фактически ФИФА уже сделала выбор в пользу ближневосточной страны.

«Проведение ЧМ-2034 в не просто вероятно – это уже практически решенный вопрос.

Деньги снова сказали свое слово, это событие принесет миллиарды», – сообщили газете люди, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что такая ситуация раздражает представителей , которая тоже претендует на турнир. Ожидается, что Саудовская Аравия получит большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.

Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034: «Это подтверждение усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире»

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