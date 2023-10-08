ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии – это «решенный вопрос». ФИФА «получит миллиарды» (Daily Mail)
Наиболее вероятным местом проведения ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия.
Daily Mail, ссылаясь на близкие к руководящим кругам источники, пишет, что фактически ФИФА уже сделала выбор в пользу ближневосточной страны.
«Проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии не просто вероятно – это уже практически решенный вопрос.
Деньги снова сказали свое слово, это событие принесет ФИФА миллиарды», – сообщили газете люди, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что такая ситуация раздражает представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир. Ожидается, что Саудовская Аравия получит большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.
Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034: «Это подтверждение усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире»
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По данным правозащитной организации GCHR, у Мохаммеда аль-Гамди в социальной сети было всего 9 подписчиков.
Просто позорище!:)
Вот уж не знаю, а Австралия правда так сильно желает в одиночестве вписываться в эту сомнительную блуду с 48 командами (если ФИФА не расширит турнир ещё более)? Тут вон даже Штаты не в одиночку будут организаторами. Австралийцам-то это зачем? Риск больших убытков вполне осязаем. Я понимаю, что арабы лишний раз могут побросаться деньгами и попонтоваться, но антиподы у меня совершенно не ассоциируются с подобным мышлением.
Сирийской Армии, у которой в союзниках и спонсорах такие "уважаемые и цивилизованные" страны как США, Франция, Великобритания и т.д. Правоверная Википедия не даст соврать. Поэтому сегодня конечно день удивительных открытий, почему-то те ребята, которые были хорошими в Сирии, вдруг стали нехорошими в Израиле. Хотя это все те же люди со все теми же методами и подходами. Непонятно.