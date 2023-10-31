Иван Обляков: «Уровень футбола в топ‑5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Иван Обляков Футбол

Иван Обляков не прочь перебраться в один из клубов европейских топ‑5 лиг.

— Карпин говорил об отъезде в европейские клубы. Есть цель перейти в хорошую зарубежную команду?

— Да, почему нет, уровень футбола в топ‑5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит, — сказал полузащитник ЦСКА.

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11 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
И кто там реально прибавил в последние годы? Есть примеры, кроме Головина?
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Сергей Молодых
Кто? Кто прибавил? Хоть одного назовите!
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Zenith forever
Ответ Bill Zapulil
Головин прибавил, Кузяев прибавил, Кокорин при… стоп. Нет, не любой.
Кузяев прибавил? с чего вы это взяли? Скорее держит свой уровень, как пишут. Как он играет в Гавре не видел, в сборной этого прибавления незаметно было.
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JENNINGS
Язык фактов☝️
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Akhor100
Не тот кто уедет, а кто уедет и будет там играть
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Zenith forever
Давай Ваня, двигай в топ-5. Только тебя там и не хватало.
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Patrick Lindberg
Ответ Подкат Пенальтьевич
И кто там реально прибавил в последние годы? Есть примеры, кроме Головина?
Возможно только Хвича
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Bill Zapulil
Ответ Zenith forever
Кузяев прибавил? с чего вы это взяли? Скорее держит свой уровень, как пишут. Как он играет в Гавре не видел, в сборной этого прибавления незаметно было.
Так, если вы не видели, почему вторите тому, что пишут?
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