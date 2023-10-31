Иван Обляков: «Уровень футбола в топ‑5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит»

Иван Обляков не прочь перебраться в один из клубов европейских топ‑5 лиг.

— Карпин говорил об отъезде в европейские клубы. Есть цель перейти в хорошую зарубежную команду?

— Да, почему нет, уровень футбола в топ‑5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит, — сказал полузащитник .

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