Лионель Месси: «Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, но было много позитивных моментов»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси высказался о двух сезонах, проведенных в «ПСЖ».

«Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, там у меня остались очень хорошие друзья.

Город мне очень понравился, моим сыновьям – тоже, и им было тяжело покидать Париж, потому что они не хотели уезжать, они хотели остаться в своей школе и со своими друзьями. Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время.

Со спортивной точки зрения, получилось не так, как я надеялся, но я помню все хорошее, что я пережил, и позитивных моментов было много», – сказал форвард «Интер Майами».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Frakiec 77
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
На Матч ТВ экспертом не приглашали тебя?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
а так же Роналду красивый, высокий, назначенный, с операциями ботексами на лице и ######
а Месси не красивый, маленький и всё такое.
да, да, знаем мы всё.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Ответ Игорь Климов
Да, теперь несомненно стал Лео Месси - Величайший на все времена!🐐🇦🇷👑⚽
комментарии от тебя адрес Месси уже может генерировать искуственный интеллект, все так банально
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Париж просто не заслужил его. Кто теперь вообще следит за ПСЖ?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орбит с корицей
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ага, зато сейчас, когда ушел «пешеход» весь кризис закончился и команда прям расцвела😂
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Ответ Myrat Yazmyradow
Комментарий удален модератором
каникулы в школе же , они еще спят
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Самуилов
Ответ Bazilic
Париж просто не заслужил его. Кто теперь вообще следит за ПСЖ?
Я слежу, со времён прихода Ибры, и поверь, есть и многие другие люди, кому клуб и без Месси и Неймара интересен вполне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Главное , что вся карьера сложилась великолепно . Лучший футболист в истории футбола !
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Myrat Yazmyradow
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Margor
На шару хотел пару трофеев взять но не вышло
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mootoo
как у мессиглоров подгорает
их кумиру уже 3й незаслуженный ЗМ подарили, они радоваться должны, а они шлындают по веткам минусуют несогласных
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Радуйся, что уехал, иначе бы клопы заели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yymt9ksjrh
Карьера в ПСЖ послужила отличной подготовкой к ЧМ👍🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Хорошо, цел. Самая травмоопасная лига.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ Scorpio
правильно ли я понимаю, что теперь глоромесы отчаянно болеют против пэсэгэ, чтобы они не дай бог не вышли в 1/4?
тааак, пять глоромесов посребли скудный череп и задумались, а действительно, надо притопить против пэсэги )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий