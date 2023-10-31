Лионель Месси: «Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, но было много позитивных моментов»

Лионель Месси высказался о двух сезонах, проведенных в «ПСЖ».

«Моя карьера в « » сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, там у меня остались очень хорошие друзья.

Город мне очень понравился, моим сыновьям – тоже, и им было тяжело покидать Париж, потому что они не хотели уезжать, они хотели остаться в своей школе и со своими друзьями. Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время.

Со спортивной точки зрения, получилось не так, как я надеялся, но я помню все хорошее, что я пережил, и позитивных моментов было много», – сказал форвард «Интер Майами».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!