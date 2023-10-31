Лионель Месси: «Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, но было много позитивных моментов»
Лионель Месси высказался о двух сезонах, проведенных в «ПСЖ».
«Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, там у меня остались очень хорошие друзья.
Город мне очень понравился, моим сыновьям – тоже, и им было тяжело покидать Париж, потому что они не хотели уезжать, они хотели остаться в своей школе и со своими друзьями. Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время.
Со спортивной точки зрения, получилось не так, как я надеялся, но я помню все хорошее, что я пережил, и позитивных моментов было много», – сказал форвард «Интер Майами».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
а Месси не красивый, маленький и всё такое.
да, да, знаем мы всё.
их кумиру уже 3й незаслуженный ЗМ подарили, они радоваться должны, а они шлындают по веткам минусуют несогласных