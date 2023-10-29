Хусаинов об иностранных судьях в РПЛ: «Косметический ремонт, не более того! Системой никто заниматься не будет»

Сергей Хусаинов против приглашения иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

«Честно говоря, не очень понимаю призыва во что бы то ни стало вновь начать привлекать иностранных арбитров. Зачем? Какие аргументы? Варяги точно не панацея от всех бед. Думаете, они на две головы сильнее наших? Точно нет.

Сейчас пригласят иностранных судей, а системой никто заниматься не будет. Это же косметический ремонт, не более того! Мы опять не смотрим в корень проблемы. Поймите, у нас сейчас нет условий, чтобы появлялись сильные арбитры. Они бегают, нормативы сдают и так далее. А опыта — никакого! Им негде получать практику», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!