Хусаинов об иностранных судьях в РПЛ: «Косметический ремонт, не более того! Системой никто заниматься не будет»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Футбол

Сергей Хусаинов против приглашения иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

«Честно говоря, не очень понимаю призыва во что бы то ни стало вновь начать привлекать иностранных арбитров. Зачем? Какие аргументы? Варяги точно не панацея от всех бед. Думаете, они на две головы сильнее наших? Точно нет.

Сейчас пригласят иностранных судей, а системой никто заниматься не будет. Это же косметический ремонт, не более того! Мы опять не смотрим в корень проблемы. Поймите, у нас сейчас нет условий, чтобы появлялись сильные арбитры. Они бегают, нормативы сдают и так далее. А опыта — никакого! Им негде получать практику», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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7 комментариев

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justbored
А какая практика им нужна-то. Правила вроде везде одинаковы, иди во второй дивизион получай, если в высшем не хватает.
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suria
Ответ Oleg Pronin
зачем это? чтобы наши без работы становились ещё хуже?
Это как про лимит - наши в конкуренции с легионерами будут развиваться.
Сидя на лавке.
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NIK7478
Обмен судьями выглядит как изображение бурной деятельности, не более того! Вообще непонятно, зачем это делается и для чего. Смысл?!
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Андрей Колбанцев
Ну этот персонаж, лучше бы, вообще помолчал. Очень хорошо помню его ,,квалифицированное " и ,,объективное" судейство в 90-е
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Oleg Pronin
зачем это? чтобы наши без работы становились ещё хуже?
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Магомед Саид Амирханов
Системой никто не занимался, и не будет заниматься!
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Сергей48
Займитесь системой и обучайте своих!
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