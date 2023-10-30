Радимов об игре за «Зенит»: «Бабушка звонила: «Кержаков и Аршавин в семиметровые ворота не могут попасть, у Малафеева откуда руки растут? А себя ты видел?» Получал от них с дедом больше всего»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Матч ТВ ахахаха Футбол

Владислав Радимов рассказал, как начал заниматься футболом.

«Я занимался фехтованием два года, но настолько футбол меня переломил, что в один прекрасный момент дед меня взял за руку и привел в «Смену». Я очень любил футбол и все время играл, если не занимался фехтованием. Дед это видел и не ошибся, а может и ошибся (смеется).

Они с бабушкой были главными футбольными болельщиками. От них я получал больше всего, поэтому когда болельщики кричали, что Радимов слепой и кривоногий, мне было абсолютно не страшно, потому что дедушка и бабушка говорили мне более критичные вещи, от которых волосы вставали дыбом.

Допустим, мы проиграли 1:7 «Динамо» в 2003 году. Дед говорит: «Послушай, вот мы с ветеранами собираемся, я такого позора не испытывал никогда в жизни». Бабушка тоже звонила и говорила: «Твои Кержаков и Аршавин в семиметровые ворота не могут попасть, это что такое? А этот Малафеев, у него руки откуда растут? А себя ты видел?» Они у меня коренные петербуржцы, поэтому перед ними приходилось только оправдываться, если мы что‑то не выигрывали», – сказал экс-игрок «Зенита».

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7 комментариев

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Vatikan
Все верно говорили. В принципе, так можно говорить после каждого матча во всем мире.
Мой дед ещё добавлял всегда "позорники" про команду, которая проиграла
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ao-gr08
Ответ Жил был пес
там вроде чентофальски в воротах был
да, в матче был Чонтофальски, Малафеев свои от 7 от Португалии получал)
+3
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+3
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Карл_Иваныч
Надо было бабушку Радимова привлечь тренером тренеров - раз так мотивировать умеет(умела?)
+1
0
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Пикачу82
Я на область за город играл, сначала по юношам потом по взрослым, играем дома или на выезде к деду заезжаю домой, постоянно спрашивал как сыграли, и если проиграли то всегда выслушивал порцию комплиментов)))) о том какой я кривоногий, команда позор и что вообще пусть другие играют, а нам нечего делать в футболе)))) по молодости было очень обидно, потом привык)))
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0
+1
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Жил был пес
там вроде чентофальски в воротах был
+1
-1
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Евгений Пугачев
Правильные дедушка с бабушкой.
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Николай Максаков
Ответ ao-gr08
да, в матче был Чонтофальски, Малафеев свои от 7 от Португалии получал)
С сбежавшим Ярцевым!!!
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