Радимов об игре за «Зенит»: «Бабушка звонила: «Кержаков и Аршавин в семиметровые ворота не могут попасть, у Малафеева откуда руки растут? А себя ты видел?» Получал от них с дедом больше всего»

Владислав Радимов рассказал, как начал заниматься футболом.

«Я занимался фехтованием два года, но настолько футбол меня переломил, что в один прекрасный момент дед меня взял за руку и привел в «Смену». Я очень любил футбол и все время играл, если не занимался фехтованием. Дед это видел и не ошибся, а может и ошибся (смеется).

Они с бабушкой были главными футбольными болельщиками. От них я получал больше всего, поэтому когда болельщики кричали, что слепой и кривоногий, мне было абсолютно не страшно, потому что дедушка и бабушка говорили мне более критичные вещи, от которых волосы вставали дыбом.

Допустим, мы проиграли 1:7 «Динамо» в 2003 году. Дед говорит: «Послушай, вот мы с ветеранами собираемся, я такого позора не испытывал никогда в жизни». Бабушка тоже звонила и говорила: «Твои Кержаков и в семиметровые ворота не могут попасть, это что такое? А этот , у него руки откуда растут? А себя ты видел?» Они у меня коренные петербуржцы, поэтому перед ними приходилось только оправдываться, если мы что‑то не выигрывали», – сказал экс-игрок « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!