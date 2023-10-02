Симеоне о 3:2 с «Кадисом» после 0:2: «Поводов для беспокойства не было, игра шла под диктовку «Атлетико»

Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Кадисом» (3:2) в Ла Лиге.

«Мы начали матч очень хорошо, в первые 10 минут могли повести 2:0, но соперник опасно контратаковал – таким и получился первый пропущенный гол. В случае со вторым голом мы неудачно сыграли в верховой борьбе и оборонялись не лучшим образом. Счет стал 0:2, но поводов для беспокойства не было, поскольку игра шла под нашу диктовку.

В перерыве мы говорили о том, что нужно продолжать атаковать и играть ближе к штрафной соперника. Мы забили великолепный третий гол, соперник в целом был очень хорош», – сказал главный тренер « ».

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