Слот о Симеоне: «Он легко раздражается. Диего как-то неправильно понял мою улыбку и толкнул меня, а я лишь хотел сказать, что он эмоционален даже в товарищеской игре»

Арне Слот выразил уважение Диего Симеоне перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ.

« » и «Фейеноорд» встречались в товарищеском матче в августе 2021 года – тогда нидерландцы одержали победу со счетом 2:1. В конце игры между главными тренерами команд произошла стычка.

«Тогда я подошел к в конце матча, чтобы сказать ему, как он эмоционален даже в товарищеском матче. В тот момент он неправильно истолковал мою улыбку и оттолкнул меня. Это многое говорит о нем, он легко раздражается и расстраивается. Он всегда такой, независимо от того, кто перед ним – не думаю, что он имеет что-то против меня.

Я уважаю «Атлетико» за то, как они играют на протяжении многих лет, и за все, чего они достигли», – сказал главный тренер « » в интервью ESPN.

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