«Атлетико» одержал 4 победы подряд, общий счет – 11:5

«Атлетико» одержал четвертую подряд победу во всех турнирах.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл « » со счетом 3:2.

Ранее команда под руководством Диего Симеоне выиграла три матча подряд в – с « » (3:1), «Осасуной» (2:0) и « » (3:2). « » не проигрывает в пяти матчах подряд – последнее поражение мадридцы потерпели 16 сентября от «Валенсии» (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline