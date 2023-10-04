«Атлетико» одержал 4 победы подряд, общий счет – 11:5

Теги Фейеноорд Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Кадис Футбол

«Атлетико» одержал четвертую подряд победу во всех турнирах.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:2.

Ранее команда под руководством Диего Симеоне выиграла три матча подряд в Ла Лиге – с «Реалом» (3:1), «Осасуной» (2:0) и «Кадисом» (3:2). «Атлетико» не проигрывает в пяти матчах подряд – последнее поражение мадридцы потерпели 16 сентября от «Валенсии» (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Наркотик
Могут в ЛЧ пошуметь
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Симеоне топ-5 тренер 21 века!:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Атлетико с победой!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Иберико
Учитывая все кадровые проблемы - очень хороший результат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий