«Атлетико» одержал 4 победы подряд, общий счет – 11:5
«Атлетико» одержал четвертую подряд победу во всех турнирах.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:2.
Ранее команда под руководством Диего Симеоне выиграла три матча подряд в Ла Лиге – с «Реалом» (3:1), «Осасуной» (2:0) и «Кадисом» (3:2). «Атлетико» не проигрывает в пяти матчах подряд – последнее поражение мадридцы потерпели 16 сентября от «Валенсии» (0:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико».
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