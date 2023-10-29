Хави сказал игрокам «Барсы», что они были лучше «Реала» на протяжении многих минут. Команда верит, что сможет обогнать «Мадрид»

Хави подбодрил игроков «Барселоны» после поражения от «Реала».

У тренеров есть своя раздевалка, у игроков – своя. Хави после класико, проигранного со счетом 1:2, не зашел к футболистам, но на выходе из нее подбодрил игроков.

«Мы были лучше на протяжении многих минут», – сказал Хави. Тренер добавил, что чемпионат долгий, и ничего еще не потеряно.

Кроме того, как отмечает Diario Sport, тренеры и игроки «Барсы» уверены, что могут обогнать «Реал», как это было в прошлом сезоне.

Сейчас «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 24 очками. «Мадрид» лидирует с 28 баллами.

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