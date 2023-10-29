Хави сказал игрокам «Барсы», что они были лучше «Реала» на протяжении многих минут. Команда верит, что сможет обогнать «Мадрид»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Класико Футбол

Хави подбодрил игроков «Барселоны» после поражения от «Реала».

У тренеров есть своя раздевалка, у игроков – своя. Хави после класико, проигранного со счетом 1:2, не зашел к футболистам, но на выходе из нее подбодрил игроков.

«Мы были лучше на протяжении многих минут», – сказал Хави. Тренер добавил, что чемпионат долгий, и ничего еще не потеряно.

Кроме того, как отмечает Diario Sport, тренеры и игроки «Барсы» уверены, что могут обогнать «Реал», как это было в прошлом сезоне.

Сейчас «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 24 очками. «Мадрид» лидирует с 28 баллами.

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22 комментария

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Alex Slobodskikh
Это что-то на спартаковском.
Чемпионы трех туров, победители 60ти минут.
Правильный менталитет прививает, одобряю
+14
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Мукунку хороший
Ответ GuruFutbola
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Каким образом.? Не закончил игру после первого тайма?)
+13
-3
+10
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Axmat Cecenov
Ответ Дамир Устемиров
в первом таймер были лучше. Во втором счёт и дыхалка не дали Барсе продолжить темп первого тайма. Реал с выходом Камавингвы и Модрича преобразился и не стал терять мячи. Две штанги Барсы, заслуженный, вытекающий из игры первый гол Реала делает игру равной. Однако, никто не мог предположить такой идеальный отскок от ноги Модрича на 92-й минуте. Удача была на стороне Реала. Матч по содержанию равный.
Так гол Гюндогана тоже идеальный отскок. На метр дальше мяч забрал бы Карвахаль.
+8
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+8
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Дамир Устемиров
в первом таймер были лучше. Во втором счёт и дыхалка не дали Барсе продолжить темп первого тайма. Реал с выходом Камавингвы и Модрича преобразился и не стал терять мячи. Две штанги Барсы, заслуженный, вытекающий из игры первый гол Реала делает игру равной. Однако, никто не мог предположить такой идеальный отскок от ноги Модрича на 92-й минуте. Удача была на стороне Реала. Матч по содержанию равный.
+5
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FC.Barcelona
А Гвардиола бы их разнес за такую игру
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тото и оно кутуньо
Зачем здесь новость про хави и барселону? Пишите про мадрид
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Stewart D.
какая информативная новость, которая состоит целиком в заголовке
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Lindeman
Барса действительно смотрелась лучше, но увы это футбол. Реалу любого полумомента хватит чтобы забить и победить в матче
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Alex_msk
Почему бы Хави не отдать должное Анчелотти, который перевернул игру? Надо делать выводы, а не радоваться 60 минутам из 90
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Дамир Устемиров
Ответ Axmat Cecenov
Так гол Гюндогана тоже идеальный отскок. На метр дальше мяч забрал бы Карвахаль.
Согласен. Хотел сказать, что обе команды наиграли на один гол.
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ljolik888
Да были лучше , но сам тренер своими заменами сделал только хуже !
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Ханс Ланда
В футболе важно быть лучшим по итогам финального счета, а не по итогам «многих минут», товарищ Хави
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OneMind
Только надо быть лучше на протяжении всего матча, если хочешь выиграть у Реала, особенно дома. После 60-й минуты просто отдал игру, в которой у Реала особо и моментов то не было до этого
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GuruFutbola
Ответ Мукунку хороший
Каким образом.? Не закончил игру после первого тайма?)
Чумени без двух желтых и без пенальти 100%
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edl_
Ответ FC.Barcelona
А Гвардиола бы их разнес за такую игру
Вон в соседнем интервью Гюндоган говорит, мол хотел бы видеть больше гнева и разочарования в раздевалке. И как-то мне его позиция ближе. Постоянными подбадриваниями и оправданиями чемпионский характер не слепить.
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Engineer95
Ответ Axmat Cecenov
Так гол Гюндогана тоже идеальный отскок. На метр дальше мяч забрал бы Карвахаль.
там Гюгдоган доработал до конца, за что и был возногражден.
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