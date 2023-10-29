Клопп о 3:0 с «Ноттингемом»: «Хорошая игра. На Собослаи приятно смотреть»
Юрген Клопп доволен победой «Ливерпуля» над «Ноттингемом» (3:0) в 10-м туре АПЛ.
– Это была хорошая игра – именно то, что нужно в матче с соперником, который всегда готов усложнить вам жизнь.
Я уверен, что когда Стив [Купер] узнал, что [Крис] Вуд не сможет играть, это был не лучший момент для него. С хорошим нападающим и двумя быстрыми вингерами они могли бы создать нам проблемы.
– Как вам игра Доминика Собослаи?
– На этого парня приятно смотреть – он так любит играть и так зрел на поле. Он сделал 2 голевых паса.
Всегда нужны игроки, которые понимают футбол, и он определенно понимает, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.
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