Клопп о 3:0 с «Ноттингемом»: «Хорошая игра. На Собослаи приятно смотреть»

Юрген Клопп доволен победой «Ливерпуля» над «Ноттингемом» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

– Это была хорошая игра – именно то, что нужно в матче с соперником, который всегда готов усложнить вам жизнь.

Я уверен, что когда Стив [ ] узнал, что [ ] Вуд не сможет играть, это был не лучший момент для него. С хорошим нападающим и двумя быстрыми вингерами они могли бы создать нам проблемы.

– Как вам игра ?

– На этого парня приятно смотреть – он так любит играть и так зрел на поле. Он сделал 2 голевых паса.

Всегда нужны игроки, которые понимают футбол, и он определенно понимает, – сказал главный тренер « » .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!