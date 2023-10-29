Клопп о 3:0 с «Ноттингемом»: «Хорошая игра. На Собослаи приятно смотреть»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ноттингем Форест Крис Вуд Доминик Собослаи Стив Купер Футбол

Юрген Клопп доволен победой «Ливерпуля» над «Ноттингемом» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

– Это была хорошая игра – именно то, что нужно в матче с соперником, который всегда готов усложнить вам жизнь.

Я уверен, что когда Стив [Купер] узнал, что [Крис] Вуд не сможет играть, это был не лучший момент для него. С хорошим нападающим и двумя быстрыми вингерами они могли бы создать нам проблемы.

– Как вам игра Доминика Собослаи?

– На этого парня приятно смотреть – он так любит играть и так зрел на поле. Он сделал 2 голевых паса.

Всегда нужны игроки, которые понимают футбол, и он определенно понимает, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

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3 комментария

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Bogdan
Дом хорошо вписался
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Трент 66
Как будто всю жизнь в команде играл, стоит каждой монеты.
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Виталий Ан
Супер игрок. И уже прибавляет. Функционалка просто топ.
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