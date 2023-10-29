В Колумбии предложили 200 млн песо за информацию о похищенном отце Луиса Диаса.

Напомним, родители вингера «Ливерпуля» были похищены в Колумбии. Военные и полицейские начали совместную операцию по освобождению – мать Диаса удалось спасти через несколько часов, отец футболиста по-прежнему остается у похитителей.

Как сообщает Alerta, преступники попали на камеры видеонаблюдения. Предположительно они являются гражданами Венесуэлы, и министр внутренних дел Колумбии Луис Фернандо Веласко предполагает, что отца Луиса Диаса могли вывезти на территорию этой страны.

За предоставление информации, которая поможет в освобождении, было обещано вознаграждение в размере 200 миллионов колумбийских песо, что примерно равняется 45,8 тысячи евро.

Сообщается, что Луис Диас общался по телефону с генералом Вильямом Саламанкой, директором Национальной полиции Колумбии, который руководит операцией по освобождению отца футболиста. Отмечается, что игрок был тронут действиями властей, поблагодарил и рассказал, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

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