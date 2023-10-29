Похитителями родителей Луиса Диаса могут быть граждане Венесуэлы, отца вингера «Ливерпуля» могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас деньги Футбол

В Колумбии предложили 200 млн песо за информацию о похищенном отце Луиса Диаса.

Напомним, родители вингера «Ливерпуля» были похищены в Колумбии. Военные и полицейские начали совместную операцию по освобождению – мать Диаса удалось спасти через несколько часов, отец футболиста по-прежнему остается у похитителей.

Как сообщает Alerta, преступники попали на камеры видеонаблюдения. Предположительно они являются гражданами Венесуэлы, и министр внутренних дел Колумбии Луис Фернандо Веласко предполагает, что отца Луиса Диаса могли вывезти на территорию этой страны.

За предоставление информации, которая поможет в освобождении, было обещано вознаграждение в размере 200 миллионов колумбийских песо, что примерно равняется 45,8 тысячи евро.

Сообщается, что Луис Диас общался по телефону с генералом Вильямом Саламанкой, директором Национальной полиции Колумбии, который руководит операцией по освобождению отца футболиста. Отмечается, что игрок был тронут действиями властей, поблагодарил и рассказал, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

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3 комментария

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T622222
Дикари и это чистая смертная казнь должна быть - без вариантов!
+14
-2
+12
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The Game
Красавчики власти: моментально отреагировали на похищение
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