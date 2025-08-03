ЦСКА 17 матчей не проигрывает в РПЛ – с ноября 2024 года. Это лучшая серия с 2015-го – тогда при Слуцком была 21 игра без поражений
ЦСКА не проигрывает в чемпионате России с 2024 года.
Сегодня команда Фабио Челестини разделила очки с «Зенитом» в 3-м туре Мир РПЛ сезона-2025/26 – 1:1.
Последнее поражение в лиге армейцы потерпели 21 ноября 2024 года – от «Ростова» (1:2).
17 матчей с набранными очками – лучшая серия с 2015 года. Тогда ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого не уступал 21 матч подряд.
На выезде московский клуб не проигрывает в чемпионате с августа 2024-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости