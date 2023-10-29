Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока «Ливерпуля» и работает над освобождением отца

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас Футбол

Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили в Колумбии.

Как сообщает колумбийское издание Semana, отца и мать игрока сборной Колумбии похитили в городе Барранкас.

Сообщаются две версии случившегося. По первоначальной информации, Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда ехали на автомобиле, когда их путь перекрыли преступники на мотоциклах. Вооруженные люди сели в машину родителей Диаса и увезли их.

По другой информации, родители игрока смотрели футбол, когда к ним подъехал автомобиль с преступниками и заставил их сесть в машину.

Колумбийские военные и полицейские объединили усилия, чтобы освободить похищенных.

Через несколько часов полиции удалось освободить маму Диаса. Она связалась с главой местной полиции и сообщила, что она жива и здорова.

Сейчас полиция продолжает попытки освободить отца футболиста.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

44 комментария

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Очки Дани Алвеса
Какая жесть! Сил парню пережить это! Может, перевезет их ближе к себе от этого дикарства.
+78
-3
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Glory Real Madrid
Какой ужас. 😱
+39
-2
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Алексей Ларёв
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая жесть! Сил парню пережить это! Может, перевезет их ближе к себе от этого дикарства.
Многие родители просто не хотят ни куда переезжать оттуда,где прожили всю свою жизнь.Даже если там не все хорошо.
+22
0
+22
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Джон Харпер
Жесть конечно,такое врагу не пожелаешь.Надеюсь все закончится хорошо.
+18
0
+18
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Павел Мельников
Ответ Dexter Morgan
Это ужасно. Кстати, это как раз показатель того, что США вообще ничего не делают для демократии в мире. Они просто устранили Эскобара с помощью другого картеля. А так везде хаос, разрушения. Колумбия бы процветала, но процветание никому не нужно, лишь бы наркотрафик работал исправно.
Плюс пятнадцыть рублей за приплетение. Эскобар умер 30 лет назад.
+13
-2
+11
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Under
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая жесть! Сил парню пережить это! Может, перевезет их ближе к себе от этого дикарства.
всех всё равно не перевезешь
всё равно останутся бабушки, дедушки, дяди, тёти, племянники
+8
-3
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JENNINGS
Жесть😱😱😱 Надеюсь, с ними всё будет хорошо
+4
0
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Иван Алейников
Ответ Алексей Ларёв
Многие родители просто не хотят ни куда переезжать оттуда,где прожили всю свою жизнь.Даже если там не все хорошо.
Такие очень и очень много
+3
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+3
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fillipbrooks
Ответ Ызяя
Комментарий удален пользователем
один ужас запрещает как-то сочувствовать другому? есть какой-то лимит?
+2
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Павел Мельников
Ответ Ызяя
Комментарий удален пользователем
Нет. Терроризм и массовое взятие заложников, это, Ыыызя, не банальная история. Не отжатие телефона на улице. Я понимаю, что у нас ХАМАС террористической организацией не признан, но его действия от этого другими не стали. Как бы вам, с завидным упорством отбеляющим ХАМАС вплоть до безобидной уличной гопоты, этого не хотелось бы.
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Demyan Grachev
как задолбали эти варвары, которые хотят криминальной халявы. ничего не развивающие, ничего не производящие кроме насилия и злобы
+2
-1
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vcaireac
Чтоза дичь там творится...Со времён Эскобара ничего не изменилось.Кошмар просто.Дай бог чтобы и отца нашли живым и здоровым🙏Луису терпения и сил!
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Павел Мельников
Ответ Павел Козловский
жизнь это не черное и белое как ты смотришь на ютубе
Ага. Или ты на рутубе, или по ящeку.
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Клирик
Ответ Ызяя
Комментарий удален пользователем
И как одно другое подменяет?
Трагедия и то и то. Какая разница в каких масштабах?
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Andrew Chepaylo
Надеюсь с отцом тоже все будет в порядке
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Андрей Иванов
Южная Америка это вообще жесть - смотришь на Бразилию и их банды,про Венесуэлу я вообще молчу и тд - там выбиться в люди сопряженно с такими рисками.
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Бабайка Бабаяра
Пусть родители будут живы и невредимы!
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f5dfmvw9bk
Какой ужас, надеюсь всё уладится, а его родителей спасут. Держись Лучо, мы с тобой!
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astz
Что не так в этой истории? Папу держали отдельно от мамы? Что за версия "смотрели ТВ и к ним подъехали на машине".они на дороге смотрели его или как?
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Рита Вишневская
так это же Колумбия, там все наркоманы
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Ызяя
Ответ Павел Мельников
Ыыызя. Где вы были ̶в̶о̶с̶е̶м̶ь̶ ̶л̶е̶т̶... Ой, в начале месяца. Когда заложников захватили.
Комментарий удален пользователем
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astz
Ответ f5dfmvw9bk
Не во всех спасательных операциях можно вызволить всех заложников за раз
Когда несколько десятков человек - да, но не когда два человека! Не придумывайте!
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Dexter Morgan
Мы живём в ужасном мире.
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dnssda
Блин, что за звери.
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Ызяя
Ответ Джон Харпер
Жесть конечно,такое врагу не пожелаешь.Надеюсь все закончится хорошо.
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