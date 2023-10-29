Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока «Ливерпуля» и работает над освобождением отца
Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили в Колумбии.
Как сообщает колумбийское издание Semana, отца и мать игрока сборной Колумбии похитили в городе Барранкас.
Сообщаются две версии случившегося. По первоначальной информации, Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда ехали на автомобиле, когда их путь перекрыли преступники на мотоциклах. Вооруженные люди сели в машину родителей Диаса и увезли их.
По другой информации, родители игрока смотрели футбол, когда к ним подъехал автомобиль с преступниками и заставил их сесть в машину.
Колумбийские военные и полицейские объединили усилия, чтобы освободить похищенных.
Через несколько часов полиции удалось освободить маму Диаса. Она связалась с главой местной полиции и сообщила, что она жива и здорова.
Сейчас полиция продолжает попытки освободить отца футболиста.
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всё равно останутся бабушки, дедушки, дяди, тёти, племянники
Трагедия и то и то. Какая разница в каких масштабах?