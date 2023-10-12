Суд выдал ордер на арест Старриджа в рамках дела о его пропавшей собаке. Экс-форвард «Ливерпуля» отказывается платить обещанные 30 тысяч долларов нашедшему

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Дэниэл Старридж соцсети животные и спорт деньги Футбол

Суд выдал ордер на арест Дэниэла Старриджа.

Напомним, в 2019 году из дома футболиста в Лос-Анджелесе была украдена его собака по кличке Луччи. Экс-форвард «Ливерпуля» объявил денежное вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за его находку.

Шпиц игрока был найден Фостером Вашингтоном, который выставил фото с животным в социальных сетях, однако Старридж отказался выплачивать вознаграждение мужчине, после чего тот подал на футболиста в суд.

В 2021 году суд Лос-Анджелеса поддержал иск Вашингтона и обязал футболиста выплатить вознаграждение, но Старридж вновь отказался сделать это.

По информации Daily Mail, после неявки Старриджа на очередное заседание суд выписал ордер на его арест и доставку в суд. Новое слушание по делу назначено на 30 ноября.

Фото: Daily Mail

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24 комментария

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DancePunk
Наглядная иллюстрация того что за слова надо отвечать
+48
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llolishe
На фотке манся или ригоберка?
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-3
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Олег Акимов
Ля он балабол
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goodok
Весело у них там!
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Kubinec_
Старридж сам еще тот пес
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QWertY
В этой новости смешно все, включая фотки))
+5
-2
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Manis0403
Какой идиотизм 😳
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ llolishe
На фотке манся или ригоберка?
Манся когда играет мю или ливер
+2
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За здоровье
Главное-то напишите: как у собаки дела?
+3
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Кокич
В новости утверждается, что собаку украли.
В Калифорнии приветствуется вознаграждение за возврат украденного?
+2
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Cearvm
Ответ swzvtc8jq9
Может этот чувак сам украл собаку и хочет нажиться?
Ну конечно, ты все раскрыл! Жаль суд не догадался, а Старридж вместо того, чтобы заявить об этом, решил пропустить все слушания)
+2
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Pok_Toholo
Ответ llolishe
На фотке манся или ригоберка?
Арспупс9
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swzvtc8jq9
Ответ Cearvm
Ну конечно, ты все раскрыл! Жаль суд не догадался, а Старридж вместо того, чтобы заявить об этом, решил пропустить все слушания)
Я сказал может.
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*MVP*
Ответ swzvtc8jq9
Может этот чувак сам украл собаку и хочет нажиться?
пусть докажут это
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Maturmalai
Ответ Schiaff1no
Старридж вроде после говорил, что встретился и всё отдал. Тут совсем в другом вопрос
Отдал 30 тыс баксов кэшаком в Лос-Анжелесе? Сильно сомневаюсь, что так было. Если конечно после футбола Старридж не стал зарабатывать наркотрафиком.
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Плевал я
Ответ swzvtc8jq9
Может этот чувак сам украл собаку и хочет нажиться?
Может, а может и нет.
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swzvtc8jq9
Ответ Олег Акимов
Ля он балабол
Может этот чувак сам украл собаку и хочет нажиться?
+7
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Северный болельщик
Пёс какой-то косой
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David Aprasidze
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
так и надо собачникам
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jdrk
Пускай отдохнёт
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