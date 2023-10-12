Суд выдал ордер на арест Старриджа в рамках дела о его пропавшей собаке. Экс-форвард «Ливерпуля» отказывается платить обещанные 30 тысяч долларов нашедшему
Суд выдал ордер на арест Дэниэла Старриджа.
Напомним, в 2019 году из дома футболиста в Лос-Анджелесе была украдена его собака по кличке Луччи. Экс-форвард «Ливерпуля» объявил денежное вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за его находку.
Шпиц игрока был найден Фостером Вашингтоном, который выставил фото с животным в социальных сетях, однако Старридж отказался выплачивать вознаграждение мужчине, после чего тот подал на футболиста в суд.
В 2021 году суд Лос-Анджелеса поддержал иск Вашингтона и обязал футболиста выплатить вознаграждение, но Старридж вновь отказался сделать это.
По информации Daily Mail, после неявки Старриджа на очередное заседание суд выписал ордер на его арест и доставку в суд. Новое слушание по делу назначено на 30 ноября.
Фото: Daily Mail
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